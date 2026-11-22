Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Δύο προγραμματισμένες δημόσιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο τον πολιτισμό και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Συγκεκριμένα, στις 12 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης. Στη συνέχεια, στις 17:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ως ομιλητής στην εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Αλίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.