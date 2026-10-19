Τρεις μεγάλες πληρωμές περιμένουν τους συνταξιούχους σε διάστημα 40 ημερών.

Τρεις μεγάλες πληρωμές περιμένουν τους συνταξιούχους τις επόμενες 40 ημέρες καθώς πέρα από τις συντάξεις που πληρώνονται κάθε τέλος του μήνα, στα τέλη του Νοέμβρη αναμένεται να πιστωθούν και το επίδομα 400 ευρώ.

Συντάξεις Νοεμβρίου

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου 2026

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Συντάξεις Δεκεμβρίου

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πάγιο προγραμματισμό. Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη, ανάλογα με το ταμείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Επίδομα 400 ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση και για το επίδομα 400 ευρώ σε πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχους καθώς αυτό αναμένεται να πληρωθεί προς το τέλος του επόμενου μήνα.

Στα 400 ευρώ διαμορφώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για το 2026, με διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας. Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να καταβληθεί για το 2026 τον επόμενο μήνα.