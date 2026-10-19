Κεντρική αλλαγή αποτελεί η πρόβλεψη ότι οι συμβάσεις διμερούς ρύθμισης οφειλών θα αποκτούν ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Αλλαγές στις διαδικασίες ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο προβλέπει ταχύτερους πλειστηριασμούς σε περίπτωση αθέτησης συμφωνιών, αλλά και πρόσθετες δικλίδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η πρόβλεψη ότι οι συμβάσεις διμερούς ρύθμισης οφειλών θα αποκτούν ισχύ εκτελεστού τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο δανειολήπτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, οι πιστωτές θα μπορούν να προχωρούν σε διαδικασίες κατάσχεσης και πλειστηριασμού χωρίς προηγούμενη έκδοση διαταγής πληρωμής.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 231 του νομοσχεδίου και επεκτείνει στις διμερείς συμφωνίες αντίστοιχες προβλέψεις που ισχύουν ήδη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Προβληματισμός για την άμυνα των οφειλετών

Νομικοί εκφράζουν προβληματισμό για τον περιορισμό των δυνατοτήτων δικαστικής άμυνας των οφειλετών, καθώς η παράκαμψη της διαταγής πληρωμής στερεί τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά του συγκεκριμένου τίτλου.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρότερους κανόνες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ πιστωτών και δανειοληπτών.

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Προθεσμία έξι μηνών για τη ρύθμιση οφειλών

Η διαδικασία διμερούς ρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, ενώ οι πιστωτές υποχρεούνται να απαντούν στις αιτήσεις μέσα σε τρεις μήνες, καταθέτοντας βιώσιμη πρόταση ή αιτιολογημένη απόρριψη.

Σημαντική πρόβλεψη αποτελεί η προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό όσο εξετάζεται η αίτηση ρύθμισης.

Πλαφόν 15% στην προκαταβολή

Επιπλέον, η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί περιορίζεται στο 15% του κεφαλαίου, με δυνατότητα εξαιρέσεων για κοινωνικούς ή υγειονομικούς λόγους.

Εάν ο πιστωτής καθυστερήσει υπαίτια να απαντήσει, αναστέλλονται ο εκτοκισμός και η κεφαλαιοποίηση τόκων.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, με δωρεάν συμμετοχή των οφειλετών.

Την εποπτεία αναλαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε πιστωτές και servicers που παραβιάζουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.