Ο μηχανισμός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4738/2020, προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών στον Φορέα, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οικονομικός φορέας Christofferson, Robb & Company CF – Lux, με διακριτικό τίτλο «CRC CF (Lux)», αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και λειτουργία του νέου μηχανισμού. Η εξέλιξη αυτή δρομολογεί την ενεργοποίηση ενός από τα βασικά εργαλεία κοινωνικής προστασίας που προβλέπει το πτωχευτικό πλαίσιο, με στόχο την αντιμετώπιση των στεγαστικών συνεπειών της υπερχρέωσης για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ο φάκελος του διαγωνισμού αναμένεται να διαβιβαστεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με τον ανάδοχο και η εισαγωγή της στη Βουλή προς κύρωση. Η έναρξη λειτουργίας του Φορέα τοποθετείται χρονικά στους πρώτους μήνες του 2027, υπό την προϋπόθεση της ομαλής ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.

Ο μηχανισμός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4738/2020, προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών στον Φορέα, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο Φορέας αποκτά την κυριότητα του ακινήτου έναντι του προβλεπόμενου τιμήματος και στη συνέχεια το εκμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη του για χρονικό διάστημα έως δώδεκα ετών. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι διατηρούν τη δυνατότητα παραμονής στην κατοικία τους υπό την ιδιότητα του μισθωτή, παρά την αδυναμία εξυπηρέτησης των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Καθοριστική παράμετρος του νέου συστήματος είναι η συμμετοχή του Δημοσίου στην κάλυψη μέρους του μηνιαίου μισθώματος μέσω στεγαστικού επιδόματος, το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου εντός της δωδεκαετίας, εφόσον η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη το επιτρέψει και συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, η προστασία των δικαιούχων εξακολουθεί να παρέχεται μέσω του Ενδιάμεσου Προγράμματος Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών, το οποίο προβλέπει την αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας και την κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου με ποσό που μπορεί να φθάσει τα 210 ευρώ.