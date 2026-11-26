Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η σχετική αναστολή έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2026, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος επανεκκίνησης μεγάλου αριθμού δικαστικών διεκδικήσεων.

Τον κίνδυνο νέου κύματος δικαστικών διεκδικήσεων σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων επισημαίνει η Ομοσπονδία με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παράταση, έως τις 30 Ιουνίου 2027, της αναστολής άσκησης νέων αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου για τη διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων, καθώς και της προόδου των σχετικών εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, στις 26 Νοεμβρίου 2026, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η σχετική αναστολή έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2026, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος επανεκκίνησης μεγάλου αριθμού δικαστικών διεκδικήσεων.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ρύθμιση που θεσπίστηκε με το άρθρο 45 του Ν. 5184/2025 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, καθώς ανέκοψε ένα κύμα διεκδικήσεων του Δημοσίου επί ακινήτων χιλιάδων πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, οι διεκδικήσεις αυτές στηρίζονταν συχνά σε ατεκμηρίωτους ή παρωχημένους ισχυρισμούς, δημιουργώντας συνθήκες εκτεταμένης ανασφάλειας δικαίου.

Παράλληλα, η αναστολή έδωσε στη Διοίκηση τον απαραίτητο χρόνο για την επεξεργασία ενιαίων κανόνων και κριτηρίων διαχείρισης των συγκεκριμένων υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου.

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Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας εξακολουθούν να εκκρεμούν υποθέσεις που αφορούν τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ομοιόμορφης εφαρμογής των αρχών της νομολογίας σχετικά με τις προϋποθέσεις προβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η λήξη της αναστολής ενδέχεται, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, να οδηγήσει σε νέα περίοδο ανασφάλειας και ταλαιπωρίας για χιλιάδες ιδιοκτήτες, αλλά και σε σημαντική επιβάρυνση των δικαστηρίων με υποθέσεις που, όπως αναφέρει, σε μεγάλο ποσοστό καταλήγουν εις βάρος του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, η επανέναρξη των δικαστικών διεκδικήσεων εκτιμάται ότι θα έχει ως συνέπεια τη δέσμευση πολύτιμων διοικητικών και δικαστικών πόρων, καθώς και την καθυστέρηση της οριστικής τακτοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών, δυσχεραίνοντας την ομαλή λειτουργία του Κτηματολογίου.

Το αίτημα για παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την εκ νέου παράταση της αναστολής έως τις 30 Ιουνίου 2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και να αποφευχθούν άσκοπες δικαστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Δημοσίου και πολιτών, σε περιπτώσεις όπου οι σχετικές αξιώσεις δεν διαθέτουν επαρκή νομική και πραγματική θεμελίωση.

Όπως τονίζει στην επιστολή της, η παράταση της ρύθμισης θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση, καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του Κτηματολογίου.

Η Ομοσπονδία δηλώνει, τέλος, διαθέσιμη να συνεργαστεί με το υπουργείο για την εξεύρεση οριστικής λύσης στο ζήτημα.