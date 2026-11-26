Ο Αντόνιο Κόστα, αναμένεται να παρουσιάσει νέα συμβιβαστική πρόταση, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον προσεχή Δεκέμβριο.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των ηγετών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034 να εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να ανοίξει ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ των λεγόμενων «φίλων της συνοχής» και των χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά, που τάσσονται υπέρ μιας πιο περιοριστικής δημοσιονομικής προσέγγισης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναμένεται να παρουσιάσει νέα συμβιβαστική πρόταση, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η θέση της Ελλάδας

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν συναινεί σε έναν αποδυναμωμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιορίζει τις επενδυτικές δυνατότητες της Ένωσης και θα υπονομεύει την πολιτική συνοχής.

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«Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, αποτυπώνοντας τη διαπραγματευτική γραμμή της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεση της Ελλάδας σε περαιτέρω περικοπές των πόρων που προορίζονται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την πολιτική συνοχής, επισημαίνοντας τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται και στην έκθεση Ντράγκι, δεν μπορεί να συμβαδίζει με έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, όσον αφορά τους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ, η Αθήνα υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και περισσότερο ισορροπημένου συστήματος χρηματοδότησης, καθώς και τη διερεύνηση νέων πηγών εσόδων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος για τα δίκτυα έκτης γενιάς (6G).

Κατόπιν πρόσκλησης του Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενημερώσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.