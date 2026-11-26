Αναστάτωση προκάλεσε απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star Paros, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές και να δοθεί εντολή αλλαγής πορείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι τις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα σε ναυτιλιακή εταιρεία, το οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star Paros.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από τον Πειραιά με προορισμούς τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Μετά από σχετική εντολή του Λιμενικού, το σκάφος τροποποίησε την πορεία του και πλέει προς το λιμάνι του Λαυρίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.