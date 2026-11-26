Η ολοκλήρωση των εξαγορών αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ενεργειακή αγορά της Ρουμανίας προχωρά η ΔΕΗ, με την εξαγορά πέντε εταιρειών έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 93 εκατ. ευρώ, με την επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) της συναλλαγής να ανέρχεται σε 139 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, οι θυγατρικές της PPC Productie Romania και PPC Renewables Romania υπέγραψαν συμφωνίες με τη Navios Investment SRL για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Energy Innovative Solutions, Restore Energy, Vermont Green Energy, Eco Power Solutions και Data Innovative Solutions, οι οποίες διαθέτουν ενεργειακές υποδομές και έργα υπό ανάπτυξη στη χώρα.

Το χαρτοφυλάκιο των εξαγορών περιλαμβάνει δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,3 MW, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 12 MW και χωρητικότητας 24 MWh.

Παράλληλα, στη συμφωνία περιλαμβάνονται ένα υπό κατασκευή σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 50,6 MW και χωρητικότητας 200,6 MWh, ένα υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 30 MW, καθώς και εκτάσεις γης κατάλληλες για την ανάπτυξη νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η επενδυτική κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση του αποτυπώματός του στον κλάδο των ΑΠΕ στη ρουμανική αγορά.

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συναλλαγή για τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην αγορά εξισορρόπησης της Ρουμανίας, καθώς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι νέες υποδομές ενισχύουν τις δυνατότητες ευελιξίας και παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης του υφιστάμενου παραγωγικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, βελτιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην τοπική αγορά.

Η ολοκλήρωση των εξαγορών αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.