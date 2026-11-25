Το ιταλικό στοίχημα της ΔΕΗ

Η ιταλική αγορά ενέργειας κάθε άλλο παρά άγνωστη είναι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση. Η 11ετής θητεία του στον ιταλικό ενεργειακό όμιλο Enel τού έχει προσφέρει πολύτιμη γνώση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία αναδεικνύεται σταδιακά σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της ΔΕΗ εκτός ελληνικών συνόρων. Η είσοδος του ελληνικού ομίλου στην Ιταλία ξεκίνησε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σημείο αναφοράς τη συμφωνία που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2024 με τη Metlen και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 503 MW στην ιταλική επικράτεια. Ακολούθησαν στοχευμένες εξαγορές εταιρειών ειδικού σκοπού, με χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος περίπου 71 MW. Με ορίζοντα το 2028, η ΔΕΗ σχεδιάζει να διαθέτει στην Ιταλία εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ της τάξεως των 600 MW. Η συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Enegan και των θυγατρικών της, έναντι περίπου 330 εκατ. ευρώ, έρχεται να συμπληρώσει αυτόν τον σχεδιασμό, προσφέροντας στον ελληνικό όμιλο εμπορική διέξοδο για μέρος της παραγόμενης ενέργειας και περιορίζοντας δυνητικά την έκθεσή του στις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η διαδρομή της Enegan

Η Enegan ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στο Montelupo Fiorentino της Τοσκάνης. Κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήδη από το 2013 η εταιρεία είχε επεκτείνει την παρουσία της στη χονδρεμπορική αγορά, μέσω της ίδρυσης των θυγατρικών Enegan Power Trading και Enegan Gas Trading. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ιταλικός όμιλος διεύρυνε σταδιακά το επιχειρηματικό του αποτύπωμα πέραν της παραδοσιακής δραστηριότητας της προμήθειας ενέργειας. Από το 2015 δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ το 2016 εισήλθε στην αγορά τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεφωνίας, συνδεσιμότητας και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Παράλληλα, επεκτάθηκε στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης και στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τον Ιούλιο του 2025 τέθηκε σε λειτουργία, μέσω της θυγατρικής Enegan Engineering, ο φωτοβολταϊκός σταθμός του Surano, στην επαρχία του Λέτσε, στη Νότια Ιταλία. Η ανάπτυξη της Enegan δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην οργανική διεύρυνση του πελατολογίου της. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι εξαγορές μικρότερων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων οι Alphastar, PEF Power, Ermes Gas & Power, Innova Power και Energy Power.

Να σημειωθεί πως η Enegan εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 379 εκατ. ευρώ και EBITDA ύψους 58 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15,3%. Το συμφωνηθέν τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε περίπου 5,7 φορές τα EBITDA της χρήσης του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής βάσης οικονομικών δεδομένων XRay Finance, η μητρική εταιρεία εμφάνιζε στο τέλος του 2024 καθαρή χρηματοοικονομική θέση ύψους -928.000 ευρώ.

Καθετοποιημένη παρουσία

Για τη ΔΕΗ, η εξαγορά της Enegan σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ανάπτυξη παραγωγικού δυναμικού ΑΠΕ, σε ένα μοντέλο καθετοποιημένης παρουσίας στην ιταλική αγορά ενέργειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ παραγωγής, προμήθειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το σημαντικότερο, ίσως, στρατηγικό πλεονέκτημα της Enegan είναι η διείσδυσή της στον παραγωγικό ιστό της Ιταλίας. Περίπου το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την εταιρεία να διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και τη Βόρεια Ιταλία, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της παραγωγικής και βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας. Μέσω ενός δικτύου 1.500 εμπορικών αντιπροσώπων, η ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση σε μια ήδη ανεπτυγμένη εμπορική υποδομή, αποφεύγοντας το κόστος και τον χρόνο που θα απαιτούσε η δημιουργία ενός αντίστοιχου δικτύου από μηδενική βάση. Ταυτόχρονα, αποκτά τη δυνατότητα διεύρυνσης των εσόδων της ανά πελάτη, μέσω της συνδυαστικής διάθεσης υπηρεσιών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ενεργειακής εξοικονόμησης.

Το ρυθμιστικό παρελθόν

Στη διάρκεια της 16ετούς επιχειρηματικής της διαδρομής, η Enegan έχει βρεθεί κατά περιόδους στο επίκεντρο ελέγχων των ιταλικών εποπτικών αρχών, κυρίως για ζητήματα εμπορικών πρακτικών και προστασίας των καταναλωτών. Η σημαντικότερη από τις καταγεγραμμένες υποθέσεις ανάγεται στο 2020, όταν η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 2,875 εκατ. ευρώ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ζητήματα συμβατικής διαφάνειας, απόφαση την οποία η Enegan αμφισβήτησε δικαστικά. Είχε προηγηθεί, το 2016, η επιβολή προστίμου ύψους 280.000 ευρώ για πρακτικές ενεργοποίησης συμβάσεων χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση των πελατών. Το 2022, εξάλλου, η ιταλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επέβαλε πρόστιμο στη θυγατρική Enegan Gas Trading για υπόθεση σχετική με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού REMIT, ο οποίος διέπει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των χονδρεμπορικών αγορών ενέργειας. Μολονότι οι συγκεκριμένες κυρώσεις είναι σχετικά περιορισμένου οικονομικού μεγέθους σε σύγκριση με τον σημερινό κύκλο εργασιών της Enegan, η κανονιστική συμμόρφωση έχει σημασία ενόψει της ενσωμάτωσης της εταιρείας σε έναν όμιλο του μεγέθους της ΔΕΗ.

Η Motor Oil

Παρά την εκρηκτική άνοδο στα λειτουργικά (1,8 δισ. ευρώ) και καθαρά (1,39 δισ. ευρώ) κέρδη που κατέγραψε ο όμιλος Motor Oil στο 9μηνο του 2026, η ανάγνωση των οικονομικών της καταστάσεων αναδεικνύει και κάποιες «εστίες πίεσης». Το πιο έντονο αρνητικό αποτύπωμα εντοπίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου, τα οποία εκτινάχθηκαν κατά 78,2%, φτάνοντας τα 302,4 εκατ. ευρώ έναντι 169,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Κύρια αιτία αυτής της επιβάρυνσης αποτέλεσαν οι πραγματοποιηθείσες ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, οι οποίες εκτοξεύθηκαν στα 154,2 εκατ. ευρώ από μόλις 21,95 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ πρόσθετες ζημιές αποτίμησης παραγώγων ανήλθαν σε 49,66 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου καταγράφηκε λογιστική ζημιά ύψους 7,35 εκατ. ευρώ από τη μερική πώληση του ποσοστού συμμετοχής στην Ελλάκτωρ (από 22,40% σε 10,41%). Πιέσεις καταγράφηκαν και στη συνεισφορά των συγγενών εταιρειών, με τα σχετικά κέρδη να υποχωρούν κατά 18,8%, στα 46,4 εκατ. ευρώ από 57,1 εκατ. ευρώ στο 0μηνο του 2025, ενώ στο τρίτο τρίμηνο η κάμψη ήταν ακόμη εντονότερη, αγγίζοντας το 40%. Την ίδια στιγμή και το λειτουργικό κόστος διοίκησης και διάθεσης κινήθηκε ανοδικά: τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 12,4% στα 306,4 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διοίκησης ενισχύθηκαν κατά 9,8% στα 141,8 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο των δραστηριοτήτων, ο κλάδος του εξηλεκτρισμού παρουσίασε οριακή υποχώρηση εσόδων από τρίτους στα 501,8 εκατ. ευρώ (έναντι 515,3 εκατ. ευρώ πέρυσι), ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας τα καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα παρέμειναν αρνητικά, διευρύνοντας τις ζημιές τους στα 19,5 εκατ. ευρώ λόγω αποτιμήσεων αντισταθμίσεων ταμειακών ροών.

Εξαγόρασε το 70% της Άτλαντις

Από τις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου της Motor Oil πληροφορηθήκαμε πως ο όμιλος στις αρχές Οκτωβρίου προχώρησε στην εξαγορά του 70% της Άτλαντις Ανώνυμη Εταιρία Ασφάλτου – Ενέργειας. Η Άτλαντις, με έδρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαθέτει εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας και γραφείο στην Αθήνα. Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή και εμπορία ασφάλτου και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, με εξαγωγική παρουσία κυρίως στις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, ο όμιλος Motor Oil ενισχύει το αποτύπωμά του στην αγορά ασφάλτου της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και την εξαγωγική δραστηριότητα της Άτλαντις. Από την πλευρά της, η τελευταία αποκτά έναν ισχυρό βασικό μέτοχο, με τη δυνατότητα να στηρίξει την οικονομική της εξυγίανση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο της Άτλαντις έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών πιέσεων για την τελευταία, με τις δύο πλευρές να φέρονται να βρίσκονταν σε συζητήσεις ήδη πριν από το καλοκαίρι. Κατά τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της Άτλαντις υποχώρησε κατά 20,1%, στα 31,43 εκατ. ευρώ, έναντι 39,33 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια περίοδο, οι ζημίες διευρύνθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα 1,58 εκατ. ευρώ, από μόλις 17,28 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε αρνητικό έδαφος, στα 2,49 εκατ. ευρώ.

Περισσότερη διαφάνεια στις χρεώσεις των επενδυτών

Νέους κανόνες για τις χρεώσεις που επιβάλλουν οι επενδυτικές εταιρείες στους πελάτες τους για την αγορά χρηματιστηριακών αναλύσεων και επενδυτικών μελετών θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση που υπογράφει η πρόεδρος της Επιτροπής Βασιλική Λαζαράκου. Στόχος είναι οι επενδυτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι πληρώνουν, πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και κατά πόσο οι υπηρεσίες που λαμβάνουν δικαιολογούν το κόστος τους.

Στην πράξη, πολλές επενδυτικές εταιρείες αγοράζουν από εξωτερικούς συνεργάτες αναλύσεις για μετοχές, επιχειρήσεις, αγορές και οικονομικές εξελίξεις, προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Όταν το κόστος αυτών των υπηρεσιών χρεώνεται χωριστά στους πελάτες, οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες. Πλέον , οι επενδυτικές εταιρείες που εφαρμόζουν χωριστές χρεώσεις για την έρευνα υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους πελάτες τους για το ποσό που εκτιμάται ότι θα πληρώσουν, αλλά και να τους γνωστοποιούν κάθε χρόνο το συνολικό κόστος της έρευνας. Οι επενδυτές θα μπορούν, επίσης, να ζητούν πληροφορίες για το ποιες εταιρείες πληρώθηκαν για την παροχή αναλύσεων, πόσα χρήματα έλαβαν και ποιες υπηρεσίες προσέφεραν. Η χρέωση για την επενδυτική έρευνα δεν θα μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό ή την αξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών του πελάτη. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να εισπράττουν περισσότερα χρήματα από όσα έχουν προϋπολογίσει για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Εάν μια επενδυτική εταιρεία συγκεντρώσει από τους πελάτες της περισσότερα χρήματα από όσα τελικά δαπανήσει για την αγορά αναλύσεων, θα πρέπει να προβλέπει διαδικασία επιστροφής της διαφοράς ή συμψηφισμού της με τις χρεώσεις της επόμενης περιόδου. Επίσης, η απόφαση ξεκαθαρίζει πως οι εταιρείες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα χρήματα για να χρηματοδοτούν τις δικές τους εσωτερικές αναλύσεις. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβλέπει ακόμη ότι οι επενδυτικές εταιρείες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής της έρευνας, θα πρέπει κάθε χρόνο να εξετάζουν εάν οι αναλύσεις που αγοράζουν είναι πραγματικά χρήσιμες και συμβάλλουν στη λήψη καλύτερων επενδυτικών αποφάσεων. Εάν διαπιστώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας ή δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος, θα πρέπει να προχωρούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Η Γρηγόρης και η Technohull

Το «πράσινο φως» για την αύξηση του πιστωτικού ορίου της Technohull από τα 3 εκατ. ευρώ, στα 5 εκατ. ευρώ, έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Γρηγόρης ΑΒΕΕ, με την αλυσίδα εστίασης να διατηρεί τον ρόλο της εγγυήτριας στη χρηματοδότηση από την Alpha Bank. Η Technohull, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία σκαφών αναψυχής και ναυτιλιακών ειδών, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με τη Γρηγόρης. Στη βάση αυτή, το ΔΣ της Γρηγόρης ενέκρινε ομόφωνα την υπογραφή πρόσθετης πράξης στην υφιστάμενη σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, η οποία χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2020. Πέραν της διεύρυνσης του πιστωτικού ορίου κατά 2 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 66,7%, η τροποποίηση της σύμβασης προβλέπει και αλλαγές στους όρους που αφορούν στο περιθώριο επιτοκίου.

ΕΕΕΠ: Ώρα απολογισμού

Στη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της στοχοθεσίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το 2026 θα προχωρήσει ο πρόεδρος της Αρχής, Αντώνης Βαρθολομαίος. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2026-2030. Ο πενταετής στρατηγικός σχεδιασμός αναπτύσσεται γύρω από επτά επιχειρησιακούς άξονες, με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων, την προστασία των παικτών και τη διαμόρφωση σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.Βάρος δίνεται στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, στην πρόληψη του εθισμού, στην προστασία των ανηλίκων και στην ενίσχυση των πολιτικών υπεύθυνου παιχνιδιού. Στις προτεραιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης την οργανωτική αναδιάρθρωση της Επιτροπής, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών.

PosoKanei: Διαφημιστική εκστρατεία 4,5 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ θα ανέλθει ο προϋπολογισμός του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτριος Κιρμικίρης. Η διαφημιστική εκστρατεία θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πράξης «Διαφημιστική καμπάνια υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία του καταναλωτή με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού». Στο απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης δεν προσδιορίζονται η χρονική διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας, η αναλυτική κατανομή των κονδυλίων ανά μέσο ενημέρωσης και οι επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος των 4,5 εκατ. ευρώ.

Βρετανική δωρεά για τη δίωξη του εγκλήματος

Δωρεά της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (National Crime Agency – NCA) προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας περίπου 189.000 ευρώ αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η δωρεά αφορά άδειες χρήσης του εξειδικευμένου συστήματος ψηφιακής εγκληματολογίας XRY, το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή και ανάκτηση δεδομένων από κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές. Αποδέκτης της δωρεάς είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις άδειες χρήσης του λογισμικού να προορίζονται για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Το XRY, που έχει αναπτυχθεί από τη σουηδική εταιρεία MSAB, αποτελεί εξειδικευμένο εργαλείο ψηφιακής εγκληματολογίας (mobile forensics), το οποίο χρησιμοποιείται από αστυνομικές και διωκτικές αρχές διεθνώς για τη συλλογή και αξιοποίηση ψηφιακών πειστηρίων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Μεταξύ των δυνατοτήτων του περιλαμβάνονται η εξαγωγή ιστορικού κλήσεων, μηνυμάτων, επαφών, φωτογραφιών, βίντεο, δεδομένων εφαρμογών επικοινωνίας, όπως το WhatsApp και το Viber, καθώς και πληροφοριών γεωγραφικού εντοπισμού. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού, το σύστημα μπορεί να ανακτά διαγραμμένα αρχεία και να αποκτά πρόσβαση σε κλειδωμένες ή κρυπτογραφημένες συσκευές. Υποστηρίζει κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, tablets, κάρτες SIM, κάρτες μνήμης και άλλες ψηφιακές συσκευές.