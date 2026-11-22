Η Ρουμανία ανοίγει σημαντικά το ημερήσιο όριο μετρητών, με το ποσό να αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Ένα σημαντικό άνοιγμα κάνει η Ρουμανία στο καθεστώς των συναλλαγών της με μετρητά, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την αύξηση του ημερήσιου ορίου με μετρητά στις 50.000 λει, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 10.000 ευρώ, σύμφωνα με το cashessentials.org.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα η απόφαση φαίνεται πως πάρθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 2026, με 173 ψήφους υπέρ και 5 ψήφους κατά, με τη ρύθμιση να αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών.

Τι ίσχυε μέχρι πρότινος στη Ρουμανία

Μέχρι πρότινος στη Ρουμανία ίσχυε το ανώτατο όριο συναλλαγών των 5.000 ή 10.000 λει, ανάλογα με το ύψος είδος της συναλλαγής, ενώ η νέα νομοθεσία δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης μετρητών σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές συναλλαγές.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ισχύει ο περιορισμός που ίσχυε και προηγουμένως, ο οποίος ορίζει ότι μία αγορά δεν μπορεί να αποπληρωθεί σε μικρότερα ποσά με σκοπό να αποφευχθεί το νόμιμο όριο.

Αρχικά, η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε από τη Γερουσία, ωστόσο, πήρε το πράσινο φως από την Βουλή των Αντιπροσώπων, που αποτελεί το νομοθετικό σώμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

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Η απόφαση έρχεται σε περίοδο αλλαγών ανά την Ευρώπη

Η συγκεκριμένη απόφαση, φαίνεται πως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς την ίδια στιγμή πολλές πόλης – κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν τις ψηφιακές συναλλαγές και μειώνουν τη χρήση των μετρητών.

Αποδεικνύεται, βέβαια, ότι στη συγκεκριμένη χώρα ο ρόλος των μετρητών παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η νομοθεσία δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ.