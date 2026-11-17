Ένας 23χρονος έλαβε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο δεν ήξερε πώς να το αξιοποιήσει. Αποφάσισε να τα αφήσει σε μία προθεσμιακή με σκοπό να μην κάνει αλόγιστες αγορές.

Μία ιδιαίτερη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν ένας 23χρονος από τη Νέα Υόρκη τηλεφώνησε στην εκπομπή The Ramsey Show, για να μοιραστεί τον προβληματισμό του. Όπως εξήγησε είχε κληρονομήσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο όμως, δεν ήξερε πώς να το αξιοποιήσει.

Η περιουσία άγγιζε τα 450.000 δολάρια, τα οποία προέρχονταν από την πώληση του πατρικού του σπιτιού, με τα έσοδα να μοιράζονται μεταξύ των αδερφών.

Ο ίδιος, δεν είχε έξοδα, ενώ νοίκιαζε ένα σπίτι μαζί με τον αδερφό του και κέρδιζε τον χρόνο περίπου 75.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, αντί να αισθάνεται ασφάλεια με την οικονομική άνεση που είχε αποκτήσει, δεν γνώριζε πώς να αξιοποιήσει το χρηματικό ποσό.

Άφησε τα χρήματα σε προθεσμιακή

Όπως εξήγησε, άφησε τα χρήματα σε μία προθεσμιακή προκειμένου να μην προχωρήσει σε αλόγιστες σπατάλες.

Ο Ramsey, επαίνεσε τον τρόπο σκέψης του, όμως τον προειδοποίησε ότι το να αφήνει κάποιος τα χρήματά του σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερο κόστος, ιδιαίτερα όταν συνυπολογίζονται ο πληθωρισμός και τα χαμένα χρόνια από επενδυτικές κινήσεις.

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Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των χρημάτων. Παράλληλα, το γεγονός ότι κέρδισε σε τόσο νεαρή ηλικία ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερα κέρδη αν ακολουθούσε μερικές σωστές επενδυτικές κινήσεις.

Έτσι, ο Ramsey τόνισε ότι η κληρονομιά επενδυόταν βάσει μακροπρόθεσμων αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσα σε περίπου επτά χρόνια.

Η συμβουλή για την περιουσία του 23χρονου

Ο Ramsey, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει ο 23χρονος τα χρήματα για αγορά κατοικίας στη Νέα Υόρκη, καθώς το ποσό δεν επαρκούσε, ενώ ένα στεγαστικό δάνειο θα μπορούσε να του επιφέρει μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Η συμβουλή του ήταν να συνεχίσει να ζει βασιζόμενος στο εισόδημά του και να αντιμετωπίσει την κληρονομιά ως ένα κεφάλαιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για καθημερινές ανάγκες ή περιττά έξοδα.

Επιπλέον, του πρότεινε να απευθυνθεί σε κάποιον σύμβουλο, ώστε να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και να κατανοήσει καλύτερα τις επενδυτικές κινήσεις και επιλογές.

Με αυτόν τον τρόπο η κληρονομιά των 450.000 ευρώ θα μπορούσε να είναι τελικά ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα για το μέλλον του 23χρονου, αρκεί να τη διαχειριστεί με γνώμονα τον καλό σχεδιασμό και την πειθαρχία.