Σε μείζον θέμα εξελίσσεται η στήριξη σε κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται σε σκάνδαλα.

Σε άτυπη ομηρία βρίσκεται η κυβέρνηση στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.

Σε έναν μήνα... έχασε δύο κυβερνητικά στελέχη

Μετά την παραίτηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Μ. Μπεκίρη και την αποπομπή του υφυπουργού Ανάπτυξης Λ.Τσαβδαρίδη, το Μαξίμου βρέθηκε σε ρόλο αμυνόμενου.

Πιέσεις για έξοδο από την κυβέρνηση των Β. Λιάκο και Ν. Τσάφο

Σε όρους σκακικούς η κυβέρνηση έχασε μέσα σε έναν μήνα έναν «πύργο» και έναν «αξιωματικό» με την αντιπολίτευση να δείχνει την πόρτα της εξόδου σε ακόμη δύο υφυπουργούς της. Τους υφυπουργούς Ενέργειας Ν. Τσάφο και Εσωτερικών Β. Λιάκο. Με τον δεύτερο να έχει ορκιστεί μόλις το Σάββατο που μας πέρασε.

Στραβοπάτημα και Βαρτζόπουλου βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

Και την αντιπολίτευση να καιροφυλακτεί για κάθε στραβοπάτημα. Όπως του μόλις ξανά- αφιχθέντα στο υφυπουργείο Υγείας Δ. Βαρτζόπουλο ο οποίος αφού αθωώθηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποκατάσταση του στο υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι το «ρουσφέτι είναι θεσμοθετημένο στις δημοκρατίες». Εκείνος εννοούσε -σύμφωνα με πληροφορίες- την διαμεσολάβηση των βουλευτών για να επιλυθούν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και των ψηφοφόρων. Με τον όρο «ρουσφέτι» πάντως να παρεξηγείται αφού παραπέμπει σε προνομιακή αντιμετώπιση αν όχι παρανομία.

Μαξίμου: Πού θα κατέβει ο πήχης;

«Έλεος, πού θα κατέβει στο τέλος ο πήχης» αναρωτιούνται εκνευρισμένοι συνομιλητές του πρωθυπουργού που βλέπουν ότι αν δεν πατήσουν κάπου ένα stop δεν θα έχει τέλος το... ξήλωμα της κυβέρνησης.

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Και κάπως έτσι αποφάσισαν να τραβήξουν μία κόκκινη γραμμή στην αποπομπή Τσαβδαρίδη. Ο οποίος όπως είπε επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι και πάλι υποψήφιος στην Ημαθία. Κι ας γνωρίζει η κυβέρνηση ότι ο χειρισμός Τσαβδαρίδη με τα μόρια της κόρης του και την συμμετοχή της σε ομάδα handball χωρίς να είναι αθλήτρια, είναι ηθικά μεμπτός.

Το ρίσκο από την παραμονή Τσαβδαρίδη στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ

Και κάπου εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Διότι η μεν κυβέρνηση δυσκολεύεται να κόψει για «ηθικούς» λόγους έναν βουλευτή της – ακόμη κι αν το ήθελε- διότι θέλει τις ψήφους του στην Ημαθία. Περιφέρεια στην οποία η Ν.Δ. αιμορραγεί εκλογικά από τις ευρωεκλογές.

Έτσι όμως η κυβέρνηση «χρεώνεται» την «ηθική» απαξία της κοινωνίας για την μεθόδευση του πρώην υφυπουργού.

Νέο πονοκέφαλο προκαλεί στο Μαξίμου η περίπτωση Λιάκου

Η κυβέρνηση μετά τις τελευταίες απώλειες δεν είχε την πολυτέλεια να ανοίξει κι άλλο μέτωπο. Έτσι κάλυψε τον μόλις -τριών ημερών- υφυπουργό Εσωτερικών Β. Λιάκο. Για τον οποίο η αντιπολίτευση θέτει σειρά ερωτημάτων για το αν υπάρχει ή όχι ασυμβίβαστο για το γεγονός ότι ως υφυπουργός, υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συστεγάζεται με το γραφείο της αδελφής του που παίρνει δουλειές από τους δήμους.

Π. Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη»

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο» υποστήριξε μέσω FB ο Β. Λιάκος με τον Π. Μαρινάκη να τον καλύπτει στο briefing λέγοντας ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Και η κυβέρνηση μπορεί να υποστηρίζει ότι η εταιρία της αδελφής του Β. Λιάκου χρονολογείται από την εποχή που ο εν λόγω υφυπουργός δεν ήταν καν βουλευτής, όμως, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να θέτει επίμονα ερωτήματα και να ζητά εξηγήσεις για την αύξηση του τζίρου της εν λόγω εταιρίας επί Ν.Δ.

Υπάρχει ασυμβίβαστο;

Με την εξίσωση να μπερδεύεται από την στιγμή που ο Β. Λιάκος αναλαμβάνει ως υφυπουργός Εσωτερικών την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η αδελφή του. «Ως υφυπουργός δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά των Δήμων» λέει ανώτερη πηγή του Εσωτερικών. Με τις εντυπώσεις να δημιουργούνται είτε έτσι είτε αλλιώς...

Ενήμερο δηλώνει το Μαξίμου για τον Ν. Τσάφο

Η κυβέρνηση υποστηρίζει και τον υφυπουργό Ενέργειας Ν. Τσάφο ο οποίος φέρεται να κατείχε μετοχές της Exon Mobil αλλά να μετείχε σε διάφορα ενεργειακά project ενόσω ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Ενέργειας. «Ήταν όλα σε γνώση της κυβέρνησης δεν υπάρχει ζήτημα», λένε από το Μαξίμου και κόβουν την κουβέντα.