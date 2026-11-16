Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο αλλά 34 γύρω γύρω, και 1.018 τραυματίες, επέμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ονειρεύονται να βρουν έναν κακό και τους βολεύω για αυτόν τον ρόλο» δήλωσε εγωκεντρικά ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος την προκλητική του δήλωση ότι «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο».

Ο ίδιος «στρογγύλεψε» ωστόσο τις δηλώσεις του. Σε συνέντευξή του στο Attica Tv, είπε πως «Με ρώτησε η κα Καλογεροπούλου (Parapolitika.gr)και είπα με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Δεν είπα ούτε υπήρχαν, ούτε δεν υπήρχαν νεκροί. Για όσους δεν το γνωρίζουν το 1975 η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέθεσε στον τότε εισαγγελέα Τσεβά να κάνει έρευνα γα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των νέων στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο αλλά 34 γύρω γύρω, και 1.018 τραυματίες. Δεν λέει ότι δεν υπήρχαν νεκροί το πόρισμα Τσεβά. Γίνεται φασαρία άνευ λόγου» συνέχισε.

Επέρριψε ευθύνες για το όλο ζήτημα που προέκυψε στον Κώστα Λαλιώτη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ακόμα πως «μετά έγραψε ένα σάιτ "Ο Άδωνις είπε δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο", και ο κ. Λαλιώτης μου απάντησε επί του τίτλου του σάιτ. Εγώ αναφέρθηκαν στο επίσημο πόρισμα της Ελληνικής δικαιοσύνης» είπε αναφερόμενος στο Τσεβά.

«Γεννήθηκα στις 6 Νοεμβρίου του 1972, το να έχω ιδία γνώμη για το τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973, αποκλείεται. Στην επιστήμη το πρώτο που μαθαίνουμε για τα γεγονότα είναι οι πηγές. Το επίσημο πόρισμα μετά τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο είναι το πόρισμα Τσεβά που μίλησε με γονείς, σε εξεγερμένους με στρατιώτες και κατέληξε: 34 νεκροί υπήρχαν στο Πολυτεχνείο ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί ο άλλος παραδίπλα. Γιατί γίνεται η φασαρία αυτή τη στιγμή;» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και επανέλαβε πως «με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά».

Σε επίμονη ερώτηση για το τι πιστεύει ο ίδιος για το Πολυτεχνείο απάντησε πως «Πολιτικά η κάθε αντίσταση κατά της χούντας είναι εντυπωσιακά πολύ καλή για μένα. Ο πατέρας μου ήταν βασιλόφρων, είχε φυλάκιστεί μεγάλωσαν σε μία οικογένεια εξαιρετικά αντιχουντική. Έχω μεγάλη πίστη στη δημοκρατία, δεν μου αρέσει η δικτατορία, προτιμώ τη δημοκρατία».

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Σε ερώτημα σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και αν είναι χρήσιμος αντίπαλός του απάντησε το ίδιο απαξιωτικά: «Έχω πολλές δουλειές να κάνω» ενώ σχολίασε λέγοντας πως «δεν επιλέγουμε εμείς αντίπαλο, αυτά θα τα επιλέξει το μεγάλο αφεντικό, ο λαός. Δική μου εκτίμηση είναι ότι η ΝΔ θα πάρει αυτοδυναμία άρα ο βασικός εχθρός του Τσίπρα είναι το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ του Τσίπρα, Το θέμα είναι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση».

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