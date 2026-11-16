«Τιμάμε σήμερα τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό - λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα» δήλωσε ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

Στεφάνια στο μνημείο του Πολυτεχνείου για την 53η Επέτειο κατέθεσαν εκπρόσωποι του ΚΚΕ, τιμώντας την επέτειο της εξέγερσης του Νοέμβρη του 1973 και τη μνήμη των αγωνιστών που αντιστάθηκαν στη δικτατορία.

«Το Πολυτεχνείο διδάσκει ότι ο λαός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα» τόνισαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης και δίνοντας έμφαση στη δύναμη της λαϊκής κινητοποίησης, της συλλογικής διεκδίκησης και της οργανωμένης δράσης.

Αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου, ο Γιάννης Γκιόκας έκανε την εξής δήλωση: «Τιμάμε σήμερα τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό - λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Είμαστε περήφανοι γιατί τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα με μεγάλες θυσίες κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Δεν είναι τυπικό να πούμε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου "Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ", "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία" είναι και σήμερα επίκαιρα και ζωντανά παρά την προσπάθεια διάφορων να τα διαγράψουν από τη συλλογική συνείδηση. Σήμερα, τα συνθήματα αυτά εμπνέουν τον αγώνα ενάντια στην πολεμική προετοιμασία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ, για την αποδέσμευση της χώρας μας από τέτοιες συμμαχίες που όχι μόνο δεν προστατεύουν τον λαό, αλλά αντίθετα τον βάζουν σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Αυτά τα συνθήματα εμπνέουν τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, ενάντια στα αδιέξοδα που συσσωρεύει στον ελληνικό λαό, σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου το σύστημα του κέρδους, της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Οι λαοί μπορούν να βγουν στο προσκήνιο, μπορούν να αλλάξουν τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Αυτό διδάσκει το Πολυτεχνείο, ότι ο λαός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με τον ίδιο πρωταγωνιστή και όχι αναμένοντας "σωτήρες", ότι η ταξική πάλη είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Αυτόν τον δρόμο σήμερα πρέπει να βαδίσει ο λαός και η νεολαία σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου με όποια μορφή και να ασκείται, ενάντια στην ίδια την καπιταλιστική βαρβαρότητα, για μια νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκ μέρους της ΚΝΕ, ο Παντελής Αρζόγλου δήλωσε τα εξής: «Το Πολυτεχνείο, τα διδάγματα, τα συνθήματά του "Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία", "Εξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ" ζουν σήμερα στην πάλη του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, τις σύγχρονες ανάγκες στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή με δικαιώματα. Ζουν στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κέρδους, ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, την πολεμική οικονομία και προετοιμασία, που στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου. Σε αυτή την πάλη το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, στην πρώτη γραμμή, για να ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου».