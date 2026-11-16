«Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι και σήμερα επίκαιρα και ζωντανά παρά την προσπάθεια διάφορων να τα διαγράψουν από τη συλλογική συνείδηση», τόνισε ο Γιάννης Γκιόκας.

Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Γιάννη Γκιόκα, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή και τον Παντελή Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, αντίστοιχα, κατέθεσαν σήμερα, Δευτέρα (16/11), στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Ο Γιάννης Γκιόκας δήλωσε:

«Τιμάμε σήμερα τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Είμαστε περήφανοι γιατί τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα με μεγάλες θυσίες κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Δεν είναι τυπικό να πούμε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι και σήμερα επίκαιρα και ζωντανά παρά την προσπάθεια διάφορων να τα διαγράψουν από τη συλλογική συνείδηση. Σήμερα, τα συνθήματα αυτά εμπνέουν τον αγώνα ενάντια στην πολεμική προετοιμασία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ, για την αποδέσμευση της χώρας μας από τέτοιες συμμαχίες που όχι μόνο δεν προστατεύουν τον λαό, αλλά αντίθετα τον βάζουν σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Αυτά τα συνθήματα εμπνέουν τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, ενάντια στα αδιέξοδα που συσσωρεύει στον ελληνικό λαό σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου το σύστημα του κέρδους της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Οι λαοί μπορούν να βγουν στο προσκήνιο, μπορούν να αλλάξουν τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Αυτό διδάσκει το Πολυτεχνείο, ότι ο λαός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με τον ίδιο πρωταγωνιστή κι όχι αναμένοντας “σωτήρες”, ότι η ταξική πάλη είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Αυτόν τον δρόμο σήμερα πρέπει να βαδίσει ο λαός και η νεολαία σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου με όποια μορφή και να ασκείται, ενάντια στην ίδια την καπιταλιστική βαρβαρότητα για μια νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκ μέρους της ΚΝΕ, ο Παντελής Αρζόγλου δήλωσε:

«Το Πολυτεχνείο, τα διδάγματα, τα συνθήματά του “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ” ζουν σήμερα στην πάλη του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, τις σύγχρονες ανάγκες στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή με δικαιώματα.

Ζουν στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κέρδους, ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, την πολεμική οικονομία και προετοιμασία, που στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου.

Σε αυτή την πάλη το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, στην πρώτη γραμμή, για να ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου».