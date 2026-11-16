Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το «παρών» στο Πολυτεχνείο, αψηφώντας τους περιορισμούς της πρυτανικής αρχής και τιμώντας την 53η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973. Μεγάλες εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο.

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας επισκέφθηκαν χθες το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν οι πύλες του, στέλνοντας μήνυμα αντίθεσης στην απόφαση της πρυτανικής αρχής για περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και αποκλεισμό των αιθουσών που παραδοσιακά φιλοξενούν εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό σύμβολο κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, αλλά και σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη.

Συνδικάτα, φορείς, συλλογικότητες, οργανώσεις της Αριστεράς και απλοί πολίτες κατέθεσαν στεφάνια και άφησαν λουλούδια στον χώρο του ΕΜΠ, τιμώντας τους αγωνιστές της εξέγερσης και συνδέοντας τα μηνύματα του Νοέμβρη με τις σημερινές κοινωνικές διεκδικήσεις.

Ο εορτασμός συνεχίζεται σήμερα νωρίς το πρωί, παρά την πρυτανική απόφαση που προβλέπει κλείσιμο στις 18:00. Την Τρίτη, το Πολυτεχνείο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 9:00 έως τις 13:00, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Μαζική συμμετοχή παρά τους περιορισμούς

Η πλειονότητα των συγκεντρωμένων αποχώρησε οργανωμένα χθες, αρκετή ώρα μετά τις 18:30, ενώ οι πύλες του ΕΜΠ παρέμειναν ανοιχτές μέχρι το βράδυ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από νωρίς, φοιτητές βρίσκονταν στον χώρο του Πολυτεχνείου, ενώ αριστερές συλλογικότητες διοργάνωσαν πολιτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις, επιχειρώντας να συνδέσουν τα γεγονότα του 1973 με τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Η ΚΝΕ πραγματοποίησε επίσης συγκέντρωση και συναυλία μνήμης στον αύλειο χώρο.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ξεχώρισε η συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αντιδικτατορικής αντίστασης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ, Βαγγέλης Γκιουγκής, η πρώην υπουργός Νάντια Βαλαβάνη και ο αρχιτέκτονας Αντώνης Μαούνης.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη συλλογικής αντίστασης απέναντι στις προσπάθειες περιορισμού του τριήμερου εορτασμού, ενώ υπογράμμισαν ότι οι αγώνες του Νοέμβρη του 1973, οι εξορίες και οι φυλακίσεις αποτελούν παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.

«Η εξέγερση του Νοέμβρη ζει μέσα από τους αγώνες του σήμερα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της εκδήλωσης. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων χαρακτήρισαν τη μαζική συμμετοχή απάντηση στις προσπάθειες περιορισμού των εκδηλώσεων και αμφισβήτησης της ιστορικής κληρονομιάς της Μεταπολίτευσης.

Στο Πολυτεχνείο βρέθηκε χθες το μεσημέρι και η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, η οποία κατέθεσε στεφάνι μαζί με νεαρά μέλη του κόμματος.

«Το “αποφασίζομεν και απαγορεύομεν” έσπασε»

Τη δική τους αντίδραση στους περιορισμούς της πρυτανικής αρχής εξέφρασαν πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, κάνοντας λόγο για προσπάθεια περιορισμού του εορτασμού.

Σε ανακοίνωσή τους υποστήριξαν ότι οι απαγορεύσεις δεν έγιναν αποδεκτές από το φοιτητικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα, ενώ κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική και αντιπολεμική διαδήλωση προς την αμερικανική πρεσβεία, την Τρίτη, ανήμερα της επετείου.

Τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρύτανης του ΕΜΠ

Αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος της Πατησίων από την 10η.11.2026 έως και 18η.11.2026 από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΜΠ

«Κλείδωμα» όλων των κτιρίων του ιστορικού συγκροτήματος από τις 13.11.2026 έως και 17.11.2026. Η διοίκηση του ιδρύματος δε παραχωρεί κανένα κτίριο ούτε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το τριήμερο 15-17/11 κάθε χρόνο από φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, πολιτικές οργανώσεις και κόμματα, ενώ χωρίς πρόσβαση σε κτίριο μένει και ο ΣΦΕΑ.

Το διήμερο 13-14 Νοέμβρη ο χώρος θα παραμείνει «σφραγισμένος» για «να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας των χώρων», με τον πρύτανη να μπορεί να αποφασίσει αυτό να γίνει και νωρίτερα

Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μέσω της Πύλης Πατησίων και των πυλών στις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα που βρίσκονται πιο κοντά στην ιστορική πύλη.

Από τις 18.00 – ή και νωρίτερα – το Πολυτεχνείο θα κλείνει. Το «ωράριο» συγκεκριμένα που – για πρώτη φορά επιβάλλει η πρυτανεία – θα έχει ως εξής:

Το Συγκρότημα Πατησίων ανοίγει στις 08:30 και κλείνει στις 18:00 ή και νωρίτερα,

Ανήμερα 17 Νοέμβρη, το Συγκρότημα Πατησίων ανοίγει στις 09:00 και κλείνει στις 13:00.

Κατάθεση στεφάνων σήμερα

Ανοιχτές είναι οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στην οδό Πατησίων, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973.

Η προσέλευση του κοινού επιτρέπεται στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, καθώς τα κτίρια του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά.

Οι εξωτερικές πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοικτές σήμερα έως τις 13:00. Πλήθος κόσμου προσέρχεται για να αφήσει λουλούδια ενώ εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου καταθέτουν στεφάνια ως φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwg72ox0dbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαζικο παρών σήμερα απά φοιτητές

Μαζικό «παρών» δίνουν φοιτητές και εκατοντάδες πολιτών στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου της Πατησίων, κατά τη δεύτερη ημέρα του τριήμερου εορτασμού της επετείου.

Η Φιλάνθη Γκιώνη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι «οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των πανεπιστημίων της Αθήνας βρισκόμαστε στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ήδη εχθές ήρθαν εκατοντάδες κόσμου, εκατοντάδες λαού να καταθέσουν ένα λουλούδι για το σύγχρονο μήνυμα του Πολυτεχνείου, το ‘έξω η ΕΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ’ και σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι θα καταθέσουμε στεφάνια και λουλούδια με προσυγκέντρωση στη Νομική όπου ξεκίνησε η πρώτη κατάληψη την περίοδο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου».

Όπως ανέφερε «το ‘ψωμί, παιδεία, ελευθερία’ το βιώνουμε στις ζωές μας όλοι οι φοιτητές με τη μεγάλη ακρίβεια και έχουμε δώσει και μια σειρά ραντεβού αγώνα το προηγούμενο διάστημα ενάντια στο υψηλό κόστος σπουδών, το οποίο εκφράζεται μέσα από το σύγχρονο μήνυμα ‘έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ’. Γιατί λόγω των πολεμικών σχεδιασμών τους, για τους πολέμους τους δηλαδή, ο λαός, η νεολαία βλέπει ότι οι ανάγκες του δεν καλύπτονται, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση του πού δίνουν λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν και αυτά τα λεφτά έρχονται από τη φορολογία και τη φοροληστεία των γονιών μας, των οικογενειών μας, που εν τέλει εμπλέκουν τη χώρα μας στους πολεμικούς τους σχεδιασμούς και κάνουν και φέρνουν το λαό μας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι εδώ πέρα τιμάμε τον ιστορικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε μεγάλο ραντεβού στις 16:30 στα Προπύλαια για τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία με κατεύθυνση την Αμερικανική πρεσβεία».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ βρίσκονται οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τα μέτρα της Τροχαίας θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τις μεγαλύτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να αναμένονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα πραγματοποίησης της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Οι διακοπές θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Πολυτεχνείο: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και την περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν τις εξής οδούς:

Στουρνάρη, από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την οδό Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τοσίτσα, σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

Πολυτεχνείου, σε όλο το μήκος του πεζόδρομου.

Μπουμπουλίνας, από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Μπόταση, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων, σε όλη την έκτασή της.

Χαλκοκονδύλη, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Αβέρωφ, από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

Βερανζέρου, από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Σόλωνος, από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Πολυτεχνείο: Οι δρόμοι που κλείνουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 το πρωί, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσουν οι σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν σημαντικό μέρος του κέντρου της Αθήνας, καθώς και δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwd6zm2yt5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναλυτικά, οι περιορισμοί θα ισχύσουν στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

Ζαχάρωφ, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Κηφισίας, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, από τη λεωφόρο Μεσογείων έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Αρδηττού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν και σε επιμέρους δρόμους της περιοχής, όπως οι Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγέλου Πυρρή και Ξενίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwgbln9npqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αλλαγές στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Λόγω των κυκλοφοριακών περιορισμών, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).