Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του ήταν εκείνος του μικρού Μπάμπη στην κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου η παρουσία του δίπλα στον σπουδαίο πρωταγωνιστή χάρισε απολαυστικές στιγμές στους θεατές.

Θλίψη προκαλεί στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Βαγγέλη Ιωαννίδη, ο οποίος πέθανε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Ο ηθοποιός, που είχε ξεχωρίσει από πολύ μικρή ηλικία ως ένα από τα παιδιά - «θαύματα» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, συνεργαζόμενος με ορισμένους από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές και δημιουργούς της εποχής.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο βουλευτής και ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον Βαγγέλη Ιωαννίδη με συγκινητικά λόγια.

Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας τη δική του δύσκολη μάχη. «Από σήμερα ένα από τα παιδιά θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε συνδεθεί με μια ξεχωριστή περίοδο του ελληνικού σινεμά.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cmzKNHc893eJqReoxeSahuHkceY2rian1LUpodepzHSDiK9BKJjCHKaBN3XMsSGql&id=100009883453348}

Η καριέρα που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις πέντε ετών

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης γνώρισε τον κόσμο του κινηματογράφου σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος διέκρινε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και του έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη.

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Η πρώτη σημαντική κινηματογραφική του συνεργασία ήταν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τυφλός Άγγελος». Η παρουσία του ξεχώρισε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν νέες προτάσεις και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα της εποχής.

Σε ηλικία εννέα ετών βρέθηκε και στο θέατρο, στο πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ στα 11 του συμμετείχε στην ταινία «Αγνές Ψυχές», υποδυόμενος τον Λάμπρο.

Η πορεία του συνεχίστηκε με συμμετοχές σε γνωστές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», «Το Ποτάμι» και «Το Αγρίμι».

Ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του κατέχουν οι «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου, ταινία για την οποία βραβεύτηκε το 1963. Μέχρι την ηλικία των 15 ετών είχε ήδη συμμετάσχει σε δέκα κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ συνολικά η φιλμογραφία του περιλαμβάνει περίπου 25 ταινίες.

Ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Στη μνήμη του κοινού ο Βαγγέλης Ιωαννίδης συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς υποδύθηκε τον γιο του σε αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του ήταν εκείνος του μικρού Μπάμπη στην κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», όπου η παρουσία του δίπλα στον σπουδαίο πρωταγωνιστή χάρισε απολαυστικές στιγμές στους θεατές.

Εμφανίστηκε επίσης στον «Γαμπρό απ' το Λονδίνο», με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, αλλά και σε άλλες παραγωγές που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ταλέντο του, η χαρακτηριστική φυσιογνωμία του και η φυσικότητα με την οποία εμφανιζόταν μπροστά στην κάμερα τον καθιέρωσαν ως ένα από τα αναγνωρίσιμα παιδιά-ηθοποιούς της εποχής.

Η απομάκρυνση από την υποκριτική και η ζωή μακριά από τα φώτα

Παρά την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης δεν ακολούθησε για πάντα τον δρόμο της υποκριτικής. Όταν η κινηματογραφική παραγωγή άρχισε να αλλάζει και οι ευκαιρίες περιορίστηκαν, επέλεξε να απομακρυνθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ασχοληθεί με διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες δημόσιες αναφορές του, προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια και χρειάστηκε να εργαστεί σκληρά για να τη στηρίξει. Ανάμεσα στις δουλειές που έκανε ήταν και εργασίες στην οικοδομή, αφήνοντας πίσω του σταδιακά την κινηματογραφική καριέρα.

Για πολλά χρόνια παρέμεινε μακριά από τη δημοσιότητα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, η παρουσία του στις αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου συνέχισε να τον κρατά ζωντανό στη μνήμη των θεατών.

Δεν πρόλαβε να δει το αφιέρωμα στα παιδιά-θαύματα του ελληνικού σινεμά

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του Σπύρου Μπιμπίλα στο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, το οποίο ετοιμάζει ο Μάκης Δελαπόρτας και είναι αφιερωμένο στα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο αφιέρωμα, ως αναγνώριση της ξεχωριστής παρουσίας και της προσφοράς του στον ελληνικό κινηματογράφο. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, δεν πρόλαβε να δει το έργο που θα τιμούσε τη διαδρομή του.