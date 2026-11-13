Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Πέθανε, σε ηλικία 83 ετών, ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της διαφήμισης στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γ. Μαύρος υπήρξε συνιδρυτής του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group, του οποίου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος από το 1974 έως το 2013. Επίσης, υπήρξε συνιδρυτής της Black Cherry, δημιούργησε τον PRC Group - The Management House, ενώ διετέλεσε δύο θητείες ως πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας (ΕΔΕΕ).

Σε ανακοίνωση, η ΕΔΕΕ αποχαιρετά τον εκπρόσωπο της γενιάς «που δημιούργησε τη σύγχρονη διαφήμιση στην Ελλάδα» και άφησε το στίγμα του.

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΕ για τον Δημήτρη Γ. Μαύρο

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Δημήτρη Γ. Μαύρου. Άλλος ένας από τη γενιά που δημιούργησε τη σύγχρονη διαφήμιση στην Ελλάδα έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω το στίγμα της προσωπικότητας και της δουλειάς του. Θα μας λείψει.

O Δημήτρης Γ. Μαύρος σπούδασε στις ΗΠΑ πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Brandeis University, MBA διοίκησης επιχειρήσεων στο City College NY., διδακτορικές σπουδές οικονομετρίας και οικονομικών επιστημών στο City University Graduate Center NY. Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα εργάσθηκε ως οικονομολόγος στο American Paper Institute Inc., οικονομικός αναλυτής στο Εθνικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών ΗΠΑ, και λέκτορας Οικονομικών στο Baruch College, City University της Νέας Υόρκης.

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Στο ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο, έγινε ένας από τους συνιδρυτές της Spot Thompson, μιας από τις κυρίαρχες διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, επί δεκαετίες, όπως και της Red Cell, της Movielab, της Mindshare, της ΜRB, της Black Cherry.

Εξίσου δραστήριος υπήρξε σε θεσμικό επίπεδο. Διετέλεσε ορόεδρος Δ.Σ.: 1988-1996 της Ελληνικής Eταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), 1981-1988 του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), 1997-1999 της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΔΕΕ), 1997-1999 του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων (ALBA), 1999-2007 της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, 2006-2014 του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Ως προσωπικότητα, ο Δημήτρης Γ. Μαύρος ήταν η επιτομή της ήρεμης δύναμης. Οξυδερκής, ευρυμαθής και στρατηγικός, με αυτοπεποίθηση που του επέτρεπε να δίνει χώρο σε κάθε άποψη, ήταν ικανός να σταθμίζει ψύχραιμα κάθε είδους απόφαση, χωρίς φόβο. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν έναν καλό πρόεδρο για την ΕΔΕΕ σε δύο επόμενες θητείες που συνέπεσαν με χρόνια βαριάς κρίσης και σοβαρών εξελίξεων για την αγορά της διαφήμισης, από το 2009 ως το 2013.

Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Δημήτρη και δουλέψαμε μαζί του θα τον θυμόμαστε για τις γνώσεις του, τη γενναιοδωρία του, το υπόγειο χιούμορ και την no-nonsense ευγένειά του. Με σεβασμό και εκτίμηση. Όλοι μας στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΔΕΕ εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Αριάδνη, τα παιδιά του Γιώργο και Κατερίνα και τα εγγόνια του. Στη μνήμη του θα κατατεθεί συμβολικό ποσόν για την υποστήριξη του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού».