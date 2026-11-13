Δεν στοιχειοθετείται το κακούργημα, δήλωσε ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του για παραβίαση του νόμου περί ντόπινγκ.

«Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά, ο Οδυσσέας Δήμας δεν έκανε ποτέ διακίνηση». Αυτή τη θέση εξέφρασε ο δικηγόρος του προπονητή της άρσης βαρών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά τη σύλληψή του για παραβίαση του νόμου περί ντόπινγκ.

Σε βάρος του 58χρονου, αδελφού του Πύρρου Δήμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα και για πλημμέλημα. Σε δηλώσεις που έκανε, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το κακούργημα.

«Η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές», είπε ο ποινικολόγος.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Δήμας χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα, διότι είχε «τεράστιο πρόβλημα υγείας» από την περίοδο που ήταν αθλητής και αυτά τα σκευάσματα ήταν «αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα» που αντιμετωπίζει.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Το κακούργημα δεν στοιχειοθετείται

«Δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών», υπογράμμισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εάν φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια «το κακούργημα δεν πρόκειται να στοιχειοθετηθεί, διότι έχει και μια προϋπόθεση ο νόμος που λέει ότι ακόμα και αν έχεις αναβολικά, αυτά θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπάρχει. Άρα αντικειμενικά το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές».

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Στις δηλώσεις του, ο ποινικολόγος έκανε επανειλημμένα έκκληση στα ΜΜΕ να σεβαστούν το όνομα του Πύρρου Δήμα. «Το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του, ο Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή. Έκκληση κάνω λοιπόν να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας απέναντι στον πολυ-Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα», ανέφερε.