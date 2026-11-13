«Θα αφήσουμε μια πολύ σημαντική κληρονομιά στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος με πληθώρα σκαφών, και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια δύο Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης, μήκους άνω των 80 μ. με ελικοδρόμιο και δικαίωμα προαίρεσης για τη ναυπήγηση δύο επιπλέον σκαφών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΝΑΝΠ.

Δύο νέα 80μετρα περιπολικά για το Λιμενικό

Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα σκάφη, τα οποία εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο την ενίσχυση και τη συνολική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 492,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τη δημοσίευση του διαγωνισμού σημαντικό βήμα στη συνολική προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας: «Τα δύο μεγάλα περιπολικά πλοία ανοιχτής θαλάσσης θα διαθέτουν όλα τα τεχνολογικά μέσα και θα έχουν τεράστιες δυνατότητες. Είναι κάτι πολύ φιλόδοξο, αλλά θα το υλοποιήσουμε, όπως το κάναμε και πριν δύο χρόνια στην Πολιτική Προστασία με την προμήθεια ελικόπτερων, αεροσκαφών, οχημάτων κλπ, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτη διαφάνεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σκοπιμότητα συμμετοχής και της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στον διεθνή διαγωνισμό, με την αξιοποίηση του δυναμικού των ελληνικών ναυπηγείων.

«Είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός στον οποίο θα μπορεί να συμμετέχει και η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, η οποία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο που εφάπτεται με τα επαγγέλματα της θάλασσας. Είναι κάτι το οποίο μας έχει πονέσει πολύ, για πολλές δεκαετίες, και η κυβέρνησή μας κατάφερε να βάλει τον κλάδο αυτό σε μια τέτοια τροχιά, έτσι ώστε να βλέπουμε σιγά σιγά σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα γύρω γύρω από τη ναυτιλία που έχει να κάνει και με τον τουρισμό, την κρουαζιέρα, το high end yachting, καθώς και με τον τομέα της ενέργειας. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει συνέχεια να προωθούμε, να στηρίζουμε και να ενισχύουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Βεβαίως, πρόκειται για ανοιχτό διαγωνισμό όπου αναμένουμε να συμμετέχουν και μεγάλοι διεθνείς παίχτες».

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Τα δύο νέα πλοία θα διαθέτουν μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία και δυνατότητα πολυήμερης δράσης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με ελικοδρόμιο κατάλληλο για ελικόπτερα έως 11 τόνων, σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και εντοπισμού, θερμικές κάμερες, δυνατότητα υποστήριξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), καθώς και ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη για την άμεση ανάπτυξη επιχειρησιακών ομάδων. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων, έρευνας και διάσωσης, αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και του λαθρεμπορίου, καθώς και αστυνόμευσης της θαλάσσιας δραστηριότητας. Η ένταξή τους στον στόλο του Λιμενικού Σώματος θα ενισχύσει την επιχειρησιακή του παρουσία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες της νησιωτικής χώρας.

Στα 492,8 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα για τα νέα περιπολικά πλοία – Ανοιχτός ο διαγωνισμός και για ελληνικά ναυπηγεία

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, επισημαίνοντας: «Ένας διαγωνισμός που έχει χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕΥ και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Οπότε, καταρχάς, ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, αλλά και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν οι πόροι ώστε να στηρίζεται το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, προκειμένου οι αξιωματικοί να κάνουν τη δουλειά τους».

Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των μεγάλων δημόσιων προμηθειών, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων και της διαφάνειας, αλλά και αξιοποίησης των παρατηρήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και της αγοράς, δηλώνοντας: «Η ιστορία των διαγωνισμών του ελληνικού δημοσίου- με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου οι διαδικασίες είναι διαφορετικές προς χάριν της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας- έχει δείξει ότι όλα τα άλλα υπουργεία υποχρεούνται να “τρέξουν” τις διαγωνιστικές διαδικασίες με συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί να διαρκέσει για χρόνια, ακόμα και πάνω 10 έτη. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, μαζί με την πρόνοια του νομοθέτη που ήταν να υπάρχουν φίλτρα διαφάνειας και ελέγχου, έτσι ώστε να τιμώνται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτές τις διαδικασίες δεν τις παρακάμψαμε ούτε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά ούτε και εδώ. Το αντίθετο. Τις έχουμε τηρήσει, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους (στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη, αλλά και στη αγορά) να παρεμβαίνουν και να κάνουν επισημάνσεις στη δημόσια διαβούλευση, και ενσωματώνουμε τις παρατηρήσεις αυτές όσο περισσότερο μπορούμε σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες».

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, ο Υπουργός έκανε ειδική μνεία στον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων, τονίζοντας: «Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αν υπήρχε ένας διαγωνισμός που θεωρώ ότι είναι κρίσιμος, είναι ο διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και είναι για το ΚΕΠΙΧ, το νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων, που τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε και να παραλάβουμε, μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε σημείο των θαλασσών μας, στα λιμάνια μας και στα θαλάσσια σύνορά μας».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε την άμεση προώθηση νέων διαγωνισμών για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας: «Στο Υπουργείο, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και θα προχωρήσουμε άμεσα και σε άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες για καταδιωκτικά σκάφη 18μ, 30 μ. και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει η υπηρεσία. Ένα είναι σίγουρο. Ότι θα αφήσουμε μια πολύ σημαντική κληρονομιά στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος με πληθώρα σκαφών, και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3978/2011, με Διενεργούσα Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (BMVI) της περιόδου 2021–2027, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των δύο πλοίων είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε: «Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει αναλάβει την προετοιμασία και τη δημοπράτηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναβάθμισης του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μέσα από ανοιχτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΕθΑΤ αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκαν από την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, με στόχο την αποτελεσματική ωρίμανση και δημοπράτηση των νέων έργων.

Το 2027 φιλοδοξούμε να αποτελέσει έτος-ορόσημο για την αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος, καθώς θα ξεκινήσουν οι παραλαβές του νέου εξοπλισμού, οι οποίες θα συνεχιστούν και το 2028. Κεντρική προτεραιότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του Σώματος».

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, Χρήστος Κοντορουχάς, δήλωσε: «Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί παριστάμενοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για κάθε Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να χαιρετίζει ένα τόσο μεγάλο, ένα εμβληματικό έργο που αφορά στην προμήθεια δύο 80μετρων πλοίων ανοικτής θαλάσσης με δικαίωμα προαίρεσης, όπως ακούστηκε ήδη, για άλλα δύο.

Στο δικό μου μυαλό - και το είχα πει και στην ομιλία κατά την τελετή παραλαβής της Αρχηγίας - το έργο σηματοδοτεί τη νέα ημέρα του Λιμενικού Σώματος. Είναι αυτές οι προμήθειες που θα οδηγήσουν το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη μας στη νέα εποχή. Πέραν από τα παραδοσιακά καθήκοντά μας, που τα ξέρετε όλοι και δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε, το Λιμενικό Σώμα της νέας εποχής θα κληθεί να επιχειρεί σε περιοχές ανοιχτής θαλάσσης, να προστατεύει κρίσιμες υποδομές. Να επιχειρεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πολύ μακρύτερα από εκεί που γνωρίζαμε ως σήμερα, δηλ. κοντά στα θαλάσσια σύνορά μας και πλησίον ακτών. Και έρχονται και πολλά άλλα, όπως είναι τα θαλάσσια πάρκα, όπου και υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικής αστυνόμευσης. Αυτό αναλογεί στο Σώμα και αυτό θα πράξουμε.

Η προετοιμασία ενός έργου τέτοιας κλίμακας, και ως προς το μέγεθος των σκαφών και κυρίως, ως προς το οικονομικό αντικείμενο - είναι η πρώτη φορά που το Λιμενικό Σώμα προκηρύσσει τέτοιο έργο - είναι αυτονόητο ότι απαιτεί συντονισμένη δράση, μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη μας για να φτάσουμε στις τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες έχουμε προετοιμάσει και καλό συντονισμό και συνεργασία με τις αρχές και κυρίως με την ΕΕΣΥΠ, τη Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων και τη Διαχειριστική Αρχή, τις οποίες ευχαριστώ και από το βήμα αυτό.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και προσήλωση στην αποστολή μας. Τα επόμενα βήματα, στα οποία ήδη έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, αφορούν τη στελέχωση των πλοίων αυτών. Αυτό συνδέεται προφανώς και με τη γενικότερη ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Και γνωρίζετε όλοι ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο κινούνται και σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των σκαφών αυτών. Είναι τα επόμενα βήματα συμπληρωματικά, αναγκαία, αυτονόητα και θα προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς και προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, των Ελληνικών Ναυπηγείων και της ναυτιλιακής κοινότητας, οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχοι Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος και Δρακούλης Κούβαρης καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.