Επίδομα παιδιού: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις για το Α21 - Πότε πληρώνεται η πέμπτη δόση

Η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21 θα κλείσει σήμερα το απόγευμα στις 18:00 όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων ή η τροποποίηση υφιστάμενων, καθώς θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης για την πληρωμή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος για το 2026.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 08:00, προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.