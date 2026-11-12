Ο ανοιξιάτικος καιρός καλά κρατεί και την επόμενη εβδομάδα - Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος με νοτιάδες αλλά και αφρικανική σκόνη.

Η ζέστη θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού και τις επόμενες μέρες με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το ήπιο και σχετικά θερμό σκηνικό θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας, καθώς η ζωνική κυκλοφορία στην Ευρώπη ευνοεί τις υψηλότερες θερμοκρασίες στις μεσογειακές περιοχές.

Το νέο εικοσιτετράωρο, την Παρασκευή, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται προσήνεμες στους νοτιάδες, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στη βόρεια χώρα, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σταδιακά, ωστόσο, θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, εξασθενώντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ αφρικανική σκόνη και πρωινές ομίχλες θα εξακολουθήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

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Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ασθενείς κατά κανόνα τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, φθάνοντας στο βορειοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός τη νέα εβδομάδα

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τοπικές βροχές προβλέπονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και η Θεσσαλία και η κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι και βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τοπικές βροχές αναμένονται και πάλι στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ πιθανό είναι να σημειωθούν φαινόμενα στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοδυτικούς, φθάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.