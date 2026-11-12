Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κληρώνει σήμερα το Τζόκερ. Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τον πίνακα κερδών.

Πώς παίζονται τα πλήρη συστήματα

Το ΤΖΟΚΕΡ προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών ή/και περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Μπορείς να δεις αναλυτικές πληροφορίες στην ενότητα Συστήματα ΤΖΟΚΕΡ - Τύποι, Κόστη & Πιθανότητες | allwyn.gr

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Πώς παίζονται τα τυποποιημένα συστήματα

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΤΖΟΚΕΡ παίζονται συμπληρώνοντας στο πεδίο «Συστήματα» τον κωδικό του συστήματος με το οποίο επιθυμείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι. Τα Τυποποιημένα Συστήματα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα Πλήρες Σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. Συνολικά προσφέρονται 10 τυποποιημένα συστήματα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις, δεν είναι στο 100% όπως στα πλήρη συστήματα, αλλά σχετίζεται με το τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει.

Περισσότερα μπορείς να δεις στην ενότητα Συστήματα ΤΖΟΚΕΡ - Τύποι, Κόστη & Πιθανότητες | allwyn.gr