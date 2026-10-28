Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και εθνικής ομοψυχίας απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαρκής υπόμνηση. Η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η εθνική ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες. Κατακτώνται με θάρρος, με ενότητα, με θυσίες», υπογράμμισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στο ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940, σημείωσε ότι «συμπυκνώνει την ομοψυχία και την αποφασιστικότητα ενός λαού αδάμαστου και αδέσμευτου», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμη των απλών ανθρώπων που έγιναν ήρωες και ενέπνευσαν ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής παρακαταθήκης, μέσα από την ενότητα και την αλληλεγγύη στις καθημερινές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και στη δημιουργία προοπτικών για τη νέα γενιά.

«Ας αντλήσουμε έμπνευση από αυτή την ημέρα. Κι ας κάνουμε την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και στον συνάνθρωπο καθημερινή πράξη», ανέφερε, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Χρόνια πολλά, Ελλάδα!».

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