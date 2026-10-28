Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των τραπεζικών συναλλαγών, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Νέους κανόνες για την είσοδο των πολιτών στα τραπεζικά καταστήματα προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα που έχουν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα αποκτούν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν περιορισμούς στην είσοδο προσώπων των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν είναι ορατά.

Η σχετική πρόβλεψη αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες η κάλυψη ή η αλλοίωση του προσώπου μπορεί να δυσχεράνει την αναγνώριση ενός ατόμου μέσω των συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που επιχειρεί να εισέλθει σε τραπεζικό κατάστημα έχοντας καλύψει το πρόσωπό του με τρόπο που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου αποσκοπεί στην πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, των συναλλασσομένων και τρίτων προσώπων. Ωστόσο, οι τράπεζες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την υπόλοιπη ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Επομένως, η διάταξη δεν θεσπίζει γενική και ανεξαιρέτως εφαρμοζόμενη απαγόρευση εισόδου για κάθε περίπτωση κάλυψης του προσώπου.

Ακόμη, προβλέπεται η αξιοποίηση συστημάτων καταγραφής εικόνας στις εισόδους και εξόδους των τραπεζικών καταστημάτων, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πραγματοποίηση βιομετρικού ελέγχου. Οι εικόνες που καταγράφονται κατά την είσοδο των πελατών πρέπει να αποθηκεύονται με κρυπτογραφημένο τρόπο, ενώ η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται αποκλειστικά μέσω κωδικών ασφαλείας.

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Οι τράπεζες υποχρεούνται επίσης να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των τραπεζικών συναλλαγών, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

