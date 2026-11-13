Προθεσμία μέχρι την Δευτέρα πήρε για να απολογηθεί ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Προθεσμία μέχρι την Δευτέρα πήρε ο Οδυσσέας Δήμας μετά την παρουσία του ενώπιον του ανακριτή, μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας,αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους αλλα και για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 58χρονος φέρεται να είχε χορηγήσει απαγορευμένη ουσία ακόμη και στον ανήλικο γιο του, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες. Μάλιστα, στο δείγμα του ανήλικου αθλητή ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την υπόθεση αυτή, είχε ήδη επιβληθεί στον προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών και στον αθλητή ποινή 10 μηνών.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

871 τεμάχια παράνομων ουσιών

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

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Επιπλέον, κατασχέθηκαν 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

{https://www.youtube.com/watch?v=xCeCmqS6OzM}