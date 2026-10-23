Αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης (2021) και παγκόσμια πρωταθλήτρια (2025) του μαραθωνίου στο Τόκιο.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του μαραθωνίου, Πέρες Τζεπτσιρτσίρ, τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία ερυθροποιητίνη (EPO).

Το δείγμα στο οποίο εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία είναι από αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε η 33χρονη δρομέας στην Κένυα, πριν από τον μαραθώνιο του Σίδνεϊ τον περασμένο Αύγουστο, στον οποίο ήταν η νικήτρια με 2:18:31.

Η Τζεπτσιρτσίρ αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο το 2021 και στην ίδια πόλη κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, τέσσερα χρόνια αργότερα. Επίσης, στο Λονδίνο το 2024 πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ σε κούρσα με τη συμμετοχή γυναικών (2:16:16), το οποίο κατέρριψε στην ίδια πόλη φέτος η Τινγκστ Ασέφα (2:15:41).

Επίσης, η Κενυάτισσα δρομέας κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου του 2017 και άλλες τρεις το 2020, ενώ στην καριέρα της έχει νικήσει επίσης μεταξύ άλλων στους μαραθωνίου της Νέας Υόρκης (2021) και της Βοστώνης (2022).