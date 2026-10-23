Τι κατέθεσαν προπονητής, πρώην και νυν διαιτητές μπάσκετ.

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των «στημένων» αγώνων μπάσκετ.

Πρώην διεθνής διαιτητής μιλά για τα παρατσούκλια που συνόδευαν τους κατηγορουμένους στις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα οποία ήταν δανεισμένα από τη δική τους φρασεολογία την οποία χρησιμοποιούσαν για τη χειραγώγηση των αγώνων.

Όπως τόνισε στην κατάθεσή του ο μάρτυρας, κατηγορούμενος πρώην διεθνής διαιτητής που από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι εθνικός καθηγητής διαιτησίας, κατ’ επιλογή του κυρίου Λιόλιου, έχει τη φήμη ως «ο γραμμάριος»!!!!

Και αυτό, «εξαιτίας μηνυμάτων που είχε στείλει σε πρώην μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου, λέγοντάς του “Βάλε μου 500 - 1.000, άντε 1.500 γραμμάρια"».

Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή

Ο μάρτυρας αναφέρεται επίσης σε όσα έχει καταγγείλει Ουκρανός διαιτητής, πως επιχειρήθηκε με ελληνική παρέμβαση να στηθεί ο τελικός του Eurocup το 2021!

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Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Ουκρανός διαιτητής είπε στον Έλληνα συνάδελφό του που συμμετείχε μαζί του στη διαιτητική τριάδα πως «είχε δεχθεί πρόταση ύψους 10.000 ευρώ, με σκοπό να επηρεάσει τη διαιτησία υπέρ της UNICS Kazan».

Η πρόταση αυτή φέρεται να έγινε από έναν εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, ενώ ο Ουκρανός αναφέρει ότι αρνήθηκε την πρόταση, αλλά κατήγγειλε το περιστατικό στα διεθνή μπασκετικά όργανα.

Κατάθεση προπονητή: Ο Λιόλιος εμπιστευόταν συγκεκριμένους διαιτητές

Άλλος προπονητής στην κατάθεση του αναφέρει ότι «ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Ευάγγελος Λιόλιος, του είχε σχολιάσει ότι εμπιστευόταν συγκεκριμένους διαιτητές που μπορούσαν να φέρουν εις πέρας σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια, ήτοι να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις σε παιχνίδια-ντέρμπι, που το αποτέλεσμά τους έχει σημασία για τη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων». Στην κατάθεση του κατονομάζει μάλιστα τέσσερις διαιτητές, οι δύο εκ των οποίων έχουν συλληφθεί και είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Σκάνδαλο μπάσκετ: «Διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν»

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από την κατάθεση μιας πρώην διαιτητή, η οποία έχει καταγγείλει ότι είχε στοχοποιηθεί για τα σφυρίγματα της από αγνώστους στο διαδίκτυο. Όπως περιέγραψε στον αθλητικό εισαγγελέα, είχε καταθέσει μήνυση κατ' αγνώστων, προκειμένου να διερευνηθούν οι σε βάρος της ανώνυμες αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Λίγο καιρό αργότερα, ένας από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση την πλησίασε για να της ζητήσει να αποσύρει τη μήνυση:

«Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση που κατέθεσα. Μου είπε πως για το δικό μου το καλό και όλων τους, αυτά τα πράγματα καλό είναι να μη συμβαίνουν στον χώρο και ότι ο ίδιος σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν του έκαναν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε για αυτήν την επιλογή του. Μου τόνισε ότι διαπραγμάτευση δεν θα γίνει, μου είπε ότι το μπάχαλο θα σταματήσει και όποιος ασχολείται με αυτές τις βλακείες θα βρει μπελά και ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο, διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν».

Κατά την καταγγελία, η μάρτυρας δεν απέσυρε τη μήνυση, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε διαιτητής, όπως και για όλο το επόμενο εξάμηνο έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών. Υποστήριξε επίσης ότι όλη αυτή η αντιμετώπιση ως προς το πρόσωπό της, της δίνει να καταλάβει ότι από την ημέρα που αρνήθηκε να αποσύρει τη μήνυση έχει μία εχθρική αντιμετώπιση από την ΕΟΚ, αφού είναι συνεχώς αποκλεισμένη, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, και, όταν ορίζεται σε αγώνες, ορίζεται στις τελευταίες κατηγορίες.