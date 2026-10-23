Το μεσημέρι απολογείται πρώην διαιτητής, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε ποσό 820.000 ευρώ.

Την πόρτα του ανακριτή περνά το μεσημέρι ο πρώτος από τους έξι συλληφθέντες για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ μέσω της διαιτησίας που καθόριζε την αλλοίωση των αποτελεσμάτων τους.

Το μεσημέρι απολογείται πρώην διαιτητής, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε ποσό 820.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ και τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Ο ίδιος πάντως ο κατηγορούμενος, δασολόγος στο επάγγελμα, αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα παραστατικά που αφορούν την προέλευση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Εξέταση 3 μαρτύρων

Την εξέταση τριών μαρτύρων ζήτησε από τον ανακριτή πριν την απολογία του ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής ο οποίος οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του στους «στημενους» αγώνες του μπάσκετ.

Μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής να προηγηθούν της απολογίας του, οι καταθέσεις τριών παραγόντων της διαιτησίας. Πρόκειται για τον πρόεδρο της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας διαιτητών Ελλάδος.«Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πως λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι…αφανείς», δηλωσε σχετικα ο συνήγορος του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου.

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Οι επιβαρυντικές καταθέσεις

Σύμφωνα με τον έναν εκ των δύο μαρτύρων που προσήλθαν αυτοβούλως για να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε πολύ καλές σχέσεις με κατηγορούμενο επιχειρηματία-συνεργάτη του Ευάγγελου Λιόλου και συναντιόταν μαζί του. Σε μία από τις συναντήσεις αυτές στο City Link, μετά το τέλος ενός κρίσιμου αγώνα στην Καστοριά, το 2019, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας παρέδωσε στον διαιτητή φάκελο με 5.000 ευρώ. «Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά», φέρεται να είχε πει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Σε άλλη συνάντηση, την ίδια χρονιά, στη Βουκουρεστίου ο κατηγορούμενος, όπως ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, είχε πει ότι θα φρόντιζε να νικήσει σε έναν αγώνα ο Ιωνικός, κάτι που πράγματι συνέβη. «Εκεί είπε ότι στον αυριανό αγώνα όπου θα ήταν διαιτητής θα κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί, ώστε να κερδίσει ο Ιωνικός, διότι αυτή θα ήταν η έβδομη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκειμένου και οι επόμενοι ιδιοκτήτες που θα εισέρχονταν στην ομάδα, ακόμα και αν η ομάδα δεν τα πήγαινε καλά, με τις επτά νίκες να μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία. Του απάντησα ότι εγώ δεν έχω διάθεση να δώσω ούτε ένα ευρώ για τον Ιωνικό, δηλ. του ξεκαθάρισα ότι δεν θα του έδινα χρήματα, και τότε επενέβη ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και είπε ότι «αυτό είναι δικό μας θέμα, θεώρησέ το δώρο». Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε. Στο παιχνίδι, όντως, κερδίσαμε».

Μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορουμένου, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, αν δηλ. θα τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους ή θα διατάξουν την προφυλάκισή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κρίση τους θα αποτελέσει πρόκριμα για την τύχη που θα έχουν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες οι οποίοι θα απολογηθούν την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα.