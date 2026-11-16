«Η ουσιαστικότερη τιμή στον συμβολισμό του Πολυτεχνείου βρίσκεται και στη διεκδίκηση ενός δικαιότερου κόσμου σήμερα» αναφέρει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

Ανακοίνωση για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείουεξέδωσε ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την κορυφαία στιγμή της αντιδικτατορικής αντίστασης και των κοινωνικών και δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού.Τον Νοέμβρη του 1973, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, μαζί με εργαζόμενους και ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην αμερικανοκίνητη στρατιωτική δικτατορία, διεκδικώντας Ελευθερία, Δημοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία σε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες των Δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού. Μια εξέγερση με βαθιά πολιτικό, αντιφασιστικό και αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, που συμπύκνωσε στο σύνθημα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» τις ανάγκες και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης γενιάς» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Προσθέτει στη συνέχεια πως «σήμερα, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από την κρίση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και τις πολεμικές συγκρούσεις, την ακροδεξιά που επιχειρεί να σηκώσει κεφάλι και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα.

»Η υπεράσπιση της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, η αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία και απελευθέρωση, όπως ο παλαιστινιακός λαός, αποτελούν για εμάς ταυτοτικά στοιχεία». Αναφερόμενη στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανακοίνωση αναφέρει πως «την ίδια στιγμή, στη χώρα μας οι ταξικές διαφορές και η ανασφάλεια εντείνονται από την κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών και την υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Για τη νέα γενιά, αυτή η πραγματικότητα μεταφράζεται σε εργασιακή επισφάλεια, χαμηλούς μισθούς, στεγαστική ασφυξία και υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας.

»Τα κοινωνικά αυτά αδιέξοδα δημιουργούν παράλληλα πρόσφορο έδαφος για την άνοδο της ακροδεξιάς και την αναβίωση του φασισμού. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, το «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» αποκτά σύγχρονο περιεχόμενο, μέσα από τη διεκδίκηση αξιοπρεπούς εργασίας, δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών αγαθών, δικαιώματος στη στέγη και ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.

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»Η ιστορική μνήμη του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να αποσυνδέεται από το πολιτικό και κοινωνικό της περιεχόμενο, ούτε να υποτάσσεται σε απόπειρες ιστορικού αναθεωρητισμού. Η πατριωτική παρακαταθήκη της Αριστεράς, από την Εθνική Αντίσταση έως τον αντιδικτατορικό αγώνα, μας υπενθυμίζει ότι η υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας είναι θέμα μόνιμου αγώνα».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛ.Α.Σ, τιμώντας τις κοινωνικές διεκδικήσεις και τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της αντιδικτατορικής αντίστασης, καλεί τους νέους και τις νέες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με αποκορύφωμα την πορεία της 17ης Νοέμβρη. Η ουσιαστικότερη τιμή στον συμβολισμό του Πολυτεχνείου δεν βρίσκεται μόνο στη μνήμη των αγώνων του χθες, αλλά και στη διεκδίκηση ενός δικαιότερου κόσμου σήμερα. ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!».