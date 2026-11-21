Αρνιέται η Κουμουνδούρου ότι στόχος της Εξεταστικής είναι ο Τσίπρας, αλλά -ακόμα και αν δεν το είχε σκοπό- αντικειμενικά η πρότασή της αυτό ...επιτυγχάνει!

Ρωτήθηκε η Ρένα Δούρου για το ενδεχόμενο να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τα funds ο Αλέξης Τσίπρας και δεν απέκλεισε καθόλου το ενδεχόμενο!

«Να ξαναθυμίσω πως όταν έγινε Εξεταστική για τα Τέμπη, ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε από μόνος του να πάρει μέρος στην Εξεταστική και επί ώρες έβαλε τα πράγματα στη θέση τους κόντρα στην προπαγάνδα της Δεξιάς», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ!

Με άλλα λόγια; Να κληθεί!

Να τον "ανακρίνουν" (εκεί μας χρωστούσανε ζητούνε και το βόδι) οι "γαλάζιοι" βουλευτές, αλλά και η Μιλένα Αποστολάκη, ηΖωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος κλπ κλπ!

Ο Νίκος Παππάς, βαθιά πολιτικό ον, πρωταγωνιστής στην σύλληψη και την επίτευξη του στόχου της Εξεταστικής, κατανοώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εξέλιξη, επιχειρεί να δείξει πως η στόχος είναι μόνο ο Κ. Μητσοτάκης.

Η Ρένα όμως είναι ...μαρτυριάρα!

Η παραδοχή του Ευκλείδη

Ερωτώμενος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από τηλεοπτικό σταθμό για την Εξεταστική παραδέχτηκε πως αυτή "χτυπάει τον Αλέξη".

Ως υπουργός Οικονομικών την περίοδο εκείνη είναι άλλωστε πολύ πιθανόν να κληθεί ο ίδιος στην Εξεταστική, προκειμένου να τον αναλάβει η Ζωή!

Όπως και τον Γιάννη Δραγασάκη και τον Γιώργο Χουλιαράκη!

Κερδισμένη και η Ζωή

Και μιας και αναφερόμαστε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας θα είναι από τους κερδισμένους της Εξεταστικής.

Επί ένα τρίμηνο που θα διαρκέσουν οι εργασίες θα έχει τη δυνατότητα για δεκάδες παρεμβάσεις -«σόου» τις ονομάζουν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ- και θα είναι πρωταγωνιστής των δελτίων ειδήσεων.

Η τηλεοπτική κάλυψη και η ...προεκλογική περίοδος

Να σημειώσουμε πως οι εργασίες της Εξεταστικής έχουν τηλεοπτική κάλυψη.

Και πως η περίοδος των εργασιών της Εξεταστικής θα είναι η προεκλογική περίοδος.

Ήδη η ΝΔ αναζητά βουλευτές για να στελεχώσει την Επιτροπή και δεν βρίσκει, καθώς όλοι θέλουν να είναι στην περιφέρειά τους.

Όσοι τοποθετηθούν στην Επιτροπή συνεπώς θα επιλέξουν τα σόου, ώστε να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις περιφέρειές τους!

Θα προτείνει Τσίπρα στην Εξεταστική η ΝΔ;- Και ο Μητσοτάκης; -Τι καταφέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ...

Ουκ ολίγα στελέχη της ΝΔ το σκέφτονται!

Να καλέσουν στην Εξεταστική τον πρώην πρωθυπουργό!

Βέβαια υπάρχει ένα μικρό ...εμπόδιο, θα πρέπει τότε να μην αρνηθούν πρόταση να προσκληθεί και ο Μητσοτάκης.

Αν όμως γίνει πρόταση από άλλο κόμμα για την πρόσκληση Τσίπρα στην Εξεταστική πώς θα το αρνηθεί; Θα κατηγορηθεί ότι τον καλύπτει!

Αυτά καταφέρνει, από το μίσος της για τον Τσίπρα, η ηγεσία της Κουμουνδούρου!

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«Αντι-Τσίπρας μέτωπο» με πρωταγωνιστή τον ...ΣΥΡΙΖΑ!

Η αλήθεια είναι πως η Εξεταστική θα μεγεθύνει το νέο «αντι-Τσίπρα μέτωπο» που δημιουργείται με πρωταγωνιστεί τον.. ΣΥΡΙΖΑ!

Που θα παίξει ρόλο και στη μετεκλογική περίοδο!

Και μπορεί η Κουμουνδούρου να βρει στήριξη από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, είναι όμως βέβαιον ότι στον κόσμο της αριστεράς η στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αρέσει καθόλου.

Κάτι που καταλαβαίνει ο πανέξυπνος Νίκος Παππάς και προσπαθεί να πείσει σώσει τα προσχήματα...