Ο Κατρίνης θέλει πίσω τον Παρασκευαΐδη - Θα απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις Κασιδιάρη σε κλειστούς χώρους.

Μπορεί κάποιοι να συνδέουν τον Απόστολο Πάνα με τον Χάρη Δούκα, όμως δεν φαίνεται να έχει την ίδια γνώμη και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά πως «πίσω» από την αποχώρηση του βουλευτή Χαλκιδικής και την αναμενόμενη προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, βρίσκεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος!

Η αλήθεια είναι επίσης πως κάποιοι παλιοί του σύντροφοι επεδίωξαν να εμπλέξουν τον πρώην βουλευτή Αρκαδίας (όταν διαγράφτηκε από το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε την έδρα) με κάποιο από τα σκάνδαλα του τελευταίου διαστήματος, αλλά μάλλον απογοητεύτηκαν από το αποτέλεσμα!

Δεν κατεβαίνει ο Πάχτας

Οι πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, επιμένουν πως ο πρώην υπουργός Χρήστος Πάχτας δεν θα είναι υποψήφιος στη Χαλκιδική.

Αντιθέτως, όπως λένε, η αποχώρηση Πάνα από το «πράσινο» ψηφοδέλτιο της Χαλκιδικής θα φέρει νέα πρόσωπα που έως τώρα αρνούνταν υποψηφιότητα καθώς θεωρούσαν πως την έδρα θα την κέρδιζε ο Πάνας.

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Μονομέτωπος Ανδρουλάκη σε Τσίπρα

Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν πως η πτώση Τσίπρα σταμάτησε και η άνοδος Ανδρουλάκη. Είναι και η παραίτηση Πάνα, με τον βουλευτή Χαλκιδικής να οδεύει, όπως εκτιμάται, στην ΕΛΑΣ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης οξύνει τις επιθέσεις του κατά Τσίπρα, μετατρέποντας καθημερινά όλο και περισσότερο τον διμέτωπο αγώνα του κατά του πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΕΛΑΣ σε μονομέτωπο κατά Τσίπρα.

Διαβάστε τι δήλωσε μεταξύ άλλων αργά το βράδυ χθες «Υπάρχει άλλη κυβερνητική πολιτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο οργανωμένο κλειστό σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που βαπτίστηκε “επιτελικό κράτος”; Για να διαμαρτυρηθεί ο ψηφοφόρος, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να κυβερνηθεί όμως με ήθος, σοβαρότητα και προοπτική, δεν υπάρχει άλλη από το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία, έχουμε κόμματα διαμαρτυρίας και, από την άλλη, έχουμε κόμματα ΙΧ. Κόμματα προσωπικά, που δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υπουργοί, ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Τελικά, τι φιλοδοξούν να κάνουν; Να πάρουν ένα ποσοστό για να μείνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση;», σχολίασε κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις κοινοβουλευτικές του νίκες υπέρ των πολιτών, το πολιτικό του προσωπικό και την αυτονομία της παράταξης.

Η αλήθεια είναι πως όσο περνάει ο χρόνος και η πρώτη θέση δεν υπάρχει ενώ όλο και περισσότερο απομακρύνεται και η δεύτερη οι επιθέσεις κατά Τσίπρα θα πολλαπλασιάζονται!

Επιστροφή Παρασκευαΐδη θέλει ο Κατρίνης

Ο Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε δημοσίως να επιστρέψει ο Παρασκευαΐδης στο ΠΑΣΟΚ και στο ψηφοδέλτιο της Λέσβου. Και αυτό καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είναι υποψήφιος είτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο, είτε με τον Αντώνη Σαμαρά.

Η Χαριλάου Τρικούπη το ακούει, αλλά το πρόβλημα είναι πως αν είναι στο ψηφοδέλτιο είναι και το φαβορί να κερδίσει την έδρα.

Ο Ν. Ανδρουλάκης όμως θέλει ένα πρόσωπο με αναφορά σε αυτόν, εν προκειμένω τον Παναγιώτη Δουδωνή.

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ: Προς επιστροφή στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ την γνωρίζετε από τη σημαία του Πολυτεχνείου, την οποία και έχει στην κατοχή της.

Λέγεται ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ γιατί ακόμα και σήμερα οι επικεφαλής τους -που έχουν ξεπεράσει τα 50 χρόνια- ζουν στο χώρο της Σχολής. Οι πληροφορίες επιμένουν πως κάποιοι έχουν και επαγγελματικές δραστηριότητες στο χώρο.

Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ αφού αποκόπηκε από το ΠΑΣΟΚ λόγω των μνημονίων, συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά συμπορεύτηκε με τον Κασσελάκη και το κόμμα του, αποφάσισε να επιστρέψει στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ερώτημα που απομένει είναι σε ποια ομάδα θα συνταχθεί.

Οι συζητήσεις… συνεχίζονται!

Θα απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις Κασιδιάρη

Το θέμα έθεσε πρώτος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι συγκεντρώσεις του Ηλία Κασιδιάρη σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να απαγορευτούν.

Η ΕΛΑΣ μπορεί να τις απαγορεύσει σε ανοιχτούς χώρους, αλλά όχι σε κλειστούς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ότι αν δεν επαρκεί το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, με νέο νόμο, οι συγκεντρώσεις Κασιδιάρη σε κλειστούς χώρους θα απαγορευτούν…