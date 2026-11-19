Για να διαμαρτυρηθεί ο ψηφοφόρος, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να κυβερνηθεί όμως με ήθος, σοβαρότητα και προοπτική, δεν υπάρχει άλλη από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Φαρκαδόνα.

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη σιωπή του στις δηλώσεις Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο, εξαπέλυσε από τη Φαρκαδόνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επί πρωθυπουργίας του πωλήθηκαν 20 δισ. «κόκκινα» δάνεια στα funds.

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής και αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και το αλαλούμ με τις πληρωμές στους αγρότες. «Υπάρχει άλλη κυβερνητική πολιτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο οργανωμένο κλειστό σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που βαπτίστηκε «επιτελικό κράτος»; Για να διαμαρτυρηθεί ο ψηφοφόρος, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να κυβερνηθεί όμως με ήθος, σοβαρότητα και προοπτική, δεν υπάρχει άλλη από το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία, έχουμε κόμματα διαμαρτυρίας και, από την άλλη, έχουμε κόμματα ΙΧ. Κόμματα προσωπικά, που δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υπουργοί, ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Τελικά, τι φιλοδοξούν να κάνουν; Να πάρουν ένα ποσοστό για να μείνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση;», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις κοινοβουλευτικές του νίκες υπέρ των πολιτών, το πολιτικό του προσωπικό και την αυτονομία της παράταξης.

Πρόσθεσε ότι «όραμα μας είναι μια χώρα με κοινωνική δικαιοσύνη, με βιώσιμη ανάπτυξη και εθνική αξιοπρέπεια».

ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και το αλαλούμ με τις πληρωμές στους αγρότες λέγοντας πως «αντί να κάνουν έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και με κανόνες, μας επιτέθηκαν γιατί δεν ψηφίσαμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τα κατάφεραν; Και κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιλογή τους την πληρώνετε σήμερα εσείς. Έως τις 15 Ιουνίου κάποτε ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Φέτος αντίθετα ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου. Στις 30 Οκτωβρίου πληρώνονταν προκαταβολές 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα; Μόλις 6 με 7 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί. Θα απολογηθεί κανείς και για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αποτυχία της ΑΑΔΕ;».

Ανδρουλάκης κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και στις προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως με τη σιωπή του ανοίγει τον δρόμο στην ακροδεξιά.

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«Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η Ακροδεξιά που της ανοίγει τον δρόμο διάπλατα η Νέα Δημοκρατία. Για φανταστείτε, τα παλαιότερα χρόνια, να έβγαιναν οι υπουργοί και τα στελέχη ενός κόμματος, να έκαναν πασαρέλα σε όλα τα κανάλια, και να έλεγαν ότι δεν είχε νεκρούς το Πολυτεχνείο, τι θα είχε γίνει! Θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία. Δεν πρέπει η Δημοκρατική Παράταξη να τους το επιτρέψει. Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Αυτή η χώρα στάθηκε όρθια με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες. Δεν έχει δικαίωμα κανείς που ορκίστηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων να υποτιμά τους ήρωες της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας, που θυσίασαν τη ζωή του. Είναι ντροπή. Και για τον σημερινό Πρωθυπουργό που με τη σιωπή του ανέχεται αυτές τις ακρότητες της Ακροδεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία μετατράπηκε σε παραμάγαζο της παρέας του κ. Καρατζαφέρη. Αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να κυβερνά τον τόπο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι η Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, που προσβάλλει τους αγώνες, τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού».

Περί ιδιωτικού χρέους

Σε δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους επισημαίνοντας την ταυτόσημη πολιτική των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που πριμοδότησε τα funds σε βάρος των δανειοληπτών.

«Οι πλειστηριασμοί πριν από τέσσερα χρόνια ήταν 4.500 τον χρόνο, τώρα είναι περίπου 25.000. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και τα funds. Τα δύσκολα χρόνια το ΠΑΣΟΚ άντεξε και ψήφισε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πριν το 2017 δεν υπήρχε κανένα fund στην Ελλάδα να αγοράζει «κόκκινα» δάνεια. Επι πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα -με νόμο του- πωλήθηκαν 20 δισεκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στα funds. Μετά επί διακυβέρνησης του κ. Μησοτάκη πωλήθηκαν περίπου τα διπλάσια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έκαναν και άλλα δώρα στις τράπεζες. Επί ΠΑΣΟΚ πλήρωναν φόρο στα μερίσματα 15%. Τον διατηρήσαμε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, για να έχουμε δίκαιη φορολογική πολιτική, για να πληρώνουν οι ελίτ, τα καρτέλ, οι ισχυροί. Το 15% επί κ. Τσίπρα έγινε 10% και επί κ. Μητσοτάκη 5%. Ποιος τους πίεσε; Ποιον εξυπηρέτησαν; Τον λαό σίγουρα όχι. Για όλα αυτά θα απολογηθούν στην Εξεταστική Επιτροπή» είπε χαρακτηριστικά.

»Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα. Για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους, να παράξουν με αξιοπρέπεια και να μείνει ζωντανή η ελληνική ύπαιθρος».

Παραίτηση Πάνα

Αναφερόμενος στην παραίτηση Πάνα απάντησε πως «το ΠΑΣΟΚ καταρχάς είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Δέχεται στις τάξεις του όποιον άνθρωπο πιστεύει ότι αξίζει να αγωνιστεί δίπλα μας για την πολιτική αλλαγή. Αν κάποιοι διαφωνούσαν με την αυτόνομη πορεία, κάναμε συνέδριο. Όχι μόνο δεν διαφώνησαν, αλλά υπερψήφισαν την πρόταση για αυτόνομη πορεία. Και μερικούς μήνες μετά, για τους λόγους που πρέπει να εξηγήσουν, λένε ότι διαφωνούν με την αυτόνομη πορεία. Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομο, ισχυρό, προοδευτικό και πάνω απ' όλα χωρίς δεσμεύσεις. Η δύναμή μας είναι η πολιτική μας αυτονομία. Η δύναμή μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις, άρα αυτά που λέμε θα τα κάνουμε, ενώ οι άλλοι έχουν πολλές εξαρτήσεις και φαίνεται από τον τρόπο που τους χειρίζονται τα ισχυρά μίντια της χώρας».