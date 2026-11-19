Νέο επεισόδιο απόψε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Τα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας, οι πολιτικές προεκτάσεις τους και οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, απόψε στις 00:30, στο MEGA.

Η ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, οι υποθέσεις διαφθοράς που πυροδοτούν νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις και το θρίλερ με το υποθαλάσσιο καλώδιο, στη σκιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, συνθέτουν την ατζέντα της συζήτησης.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συναντούν τη Νίκη Λυμπεράκη στο στούντιο της εκπομπής και καταθέτουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου: o Yπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, o Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.

Η «Μεγάλη Εικόνα» καταγράφει τις διαφορετικές οπτικές και αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννά η επικαιρότητα.

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