Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να εξοφλήσουν τον φόρο που προκύπτει.

Ειδοποιήσεις σε περίπου 55.000 φορολογουμένους που εισέπραξαν αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις το 2020, αλλά δεν τα δήλωσαν στην εφορία, αποστέλλει η ΑΑΔΕ. Τα ηλεκτρονικά «ραβασάκια» φτάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις προσωπικές θυρίδες της ψηφιακής πύλης myAADE, καλώντας τους υπόχρεους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να εξοφλήσουν τον φόρο που προκύπτει, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, που πραγματοποιούνται ενόψει της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων στο τέλος του έτους, έδειξαν ότι από περίπου 878.000 φορολογουμένους που εισέπραξαν αναδρομικά το 2020, οι 761.000, ποσοστό 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται περίπου 55.000 φορολογούμενοι, για τους οποίους ο εκτιμώμενος πρόσθετος φόρος από αδήλωτα αναδρομικά ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 30% όσων έχουν ήδη ειδοποιηθεί ανταποκρίθηκε, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση και καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο.

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Για τους υπόλοιπους προβλέπεται αποστολή υπενθυμιστικών μηνυμάτων, ενώ προγραμματίζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, για τα έτη από το 2015 και μετά, μέσω των επιλογών «Τροποποιητική Δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης άλλων στοιχείων της δήλωσης.

Ρύθμιση έως 72 δόσεις

Η εξόφληση των οφειλών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 72 έντοκες δόσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2060/2026 της ΑΑΔΕ.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για την αξιοποίηση και των 72 δόσεων απαιτείται συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, τουλάχιστον 2.160 ευρώ.

Η ενδεχόμενη επέκταση της ρύθμισης στις 120 δόσεις δεν έχει ακόμη κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Από την αποστολή ειδοποιήσεων εξαιρούνται περιπτώσεις αποβιωσάντων και φορολογουμένων με αναπηρία άνω του 67%, ενώ οι διασταυρώσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.