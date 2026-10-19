Η τροποποίηση διατηρεί σε ισχύ τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου 5.

Μειώνεται η εισφορά υπέρ ανεργίας από 2,40% σε 1,90%, με όφελος για τους μισθωτούς και χωρίς μεταβολή του συγκεκριμένου εργοδοτικού ποσοστού σύμφωνα με σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα προβλέπεται νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται με την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4997/2022, με την οποία καθορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο η εισφορά υπέρ ανεργίας από την 1η Απριλίου 2027.

Το συνολικό ποσοστό της εισφοράς υπέρ ανεργίας, η οποία συνεισπράττεται από τον e-ΕΦΚΑ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, διαμορφώνεται από 2,40% σε 1,90% επί των αποδοχών. Η αλλαγή αφορά την κατανομή της εισφοράς μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, η εισφορά του εργαζομένου μειώνεται από 1,20% σε 0,70%, ενώ η εργοδοτική εισφορά παραμένει στο 1,20%. Πρόκειται για μείωση κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες στην επιβάρυνση του εργαζομένου, η οποία μεταφράζεται σε μικρή αύξηση των καθαρών αποδοχών του, ανάλογα με το ύψος των ασφαλιστέων αποδοχών του.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, σε μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές 1.000 ευρώ, η μείωση της εισφοράς αντιστοιχεί σε περίπου 5 ευρώ τον μήνα ή 60 ευρώ σε ετήσια βάση, πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις.

Η τροποποίηση διατηρεί σε ισχύ τις υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου 5, οι οποίες αφορούν τις εισφορές υπέρ των κλάδων και λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

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Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να προβλέπονται η εργοδοτική εισφορά 0,15% υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, η εισφορά 0,16% υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, με επιμερισμό μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καθώς και η εισφορά 0,35% που βαρύνει τον εργαζόμενο υπέρ του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας.