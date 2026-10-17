Ποιες περιοχές αφορά η μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Στην ανάρτηση νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2026, με μειωμένο φόρο κατά 50%, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για χιλιάδες ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς της χώρας. Η νέα εκκαθάριση αφορά 15.689 δικαιώματα επί ακινήτων που ανήκουν σε 15.304 φυσικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό της φορολογικής ελάφρυνσης ανέρχεται σε 806.587,66 ευρώ.

Η νέα εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 3, του νόμου 5219/2025 και την απόφαση Α.1063/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται φορολογούμενοι που προχώρησαν σε διόρθωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους στη δήλωση Ε9, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής κεντρικής εκκαθάρισης του φόρου. Παράλληλα, η μείωση χορηγείται και σε περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της κύριας κατοικίας κατά την αρχική διαδικασία.

Ποιες περιοχές αφορά η μείωση του ΕΝΦΙΑ

Η έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ εφαρμόζεται σε κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο μέτρο περιλαμβάνονται και οι οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ εξαιρούνται οι υπόλοιποι οικισμοί της Αττικής.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές, όπου το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Πρόκειται για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και τους παραμεθόριους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου.

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Με τη νέα εκκαθάριση, η ΑΑΔΕ αποδίδει τη φορολογική ελάφρυνση σε ιδιοκτήτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν λάβει την έκπτωση κατά την αρχική έκδοση των εκκαθαριστικών.

Πώς θα δουν οι ιδιοκτήτες τα νέα εκκαθαριστικά

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται τη μείωση θα ενημερωθούν από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με σχετικό μήνυμα στην προσωπική τους θυρίδα στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Τα νέα εκκαθαριστικά είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διεύθυνση myaade.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», μέσω της ενότητας «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές», επιλέγοντας το φορολογικό έτος 2026.

Εναλλακτικά, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό από την εφαρμογή myAADEapp στο κινητό τους τηλέφωνο, ακολουθώντας τη διαδρομή «myWallet», «ΕΝΦΙΑ» και επιλέγοντας το έτος 2026.

Πότε θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες συμψηφισμού και επιστροφής ποσών που προκύπτουν από τη νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν διαγραφές οφειλών, συμψηφισμούς ή επιστροφές χρημάτων μέσω της επιλογής «Ο Λογαριασμός μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE ή στην εφαρμογή myAADEapp.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή τους είναι η ύπαρξη έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN, δηλωμένου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία» και «Δήλωση Λογαριασμού IBAN». Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και μέσω της εφαρμογής myAADEapp, στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι φορολογούμενοι

Για διευκρινίσεις σχετικά με τα νέα εκκαθαριστικά, τη χορήγηση της έκπτωσης και τις διαδικασίες επιστροφής φόρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας my1521. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.