Η υπόθεση αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Να ακυρώσει ή να μειώσει ΕΝΦΙΑ ύψους 152.466 ευρώ επιχείρησε συνεταιρισμός στην Αθήνα, επικαλούμενος παλαιότερη δικαστική απόφαση που είχε προσδιορίσει χαμηλότερα την αξία των ακινήτων του. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, όμως, απέρριψε την προσφυγή, με το σκεπτικό ότι μια απόφαση που αφορά τον ΕΝΦΙΑ παλαιότερου έτους δεν μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα στα επόμενα χρόνια.

Η υπόθεση αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Στον συνεταιρισμό είχε υπολογιστεί κύριος φόρος μόλις 584,44 ευρώ, αλλά και συμπληρωματικός φόρος 151.881,80 ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα 152.466,24 ευρώ. Ο συνεταιρισμός προσέφυγε κατά του εκκαθαριστικού, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ήδη αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αξία των συγκεκριμένων ακινήτων. Με βάση εκείνη την απόφαση και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη που είχε προηγηθεί, οι αξίες τριών ακινήτων είχαν προσδιοριστεί σε 22,7 εκατ. ευρώ, 19,3 εκατ. ευρώ και μηδενική αξία αντίστοιχα.

Πιο απλά ο συνεταιρισμός υποστήριξε ότι, αφού το δικαστήριο είχε ήδη αποφασίσει πόσο αξίζουν τα συγκεκριμένα ακίνητα και τα δεδομένα δεν είχαν αλλάξει, οι ίδιες αξίες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και για τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Η ΔΕΔ δεν έκανε δεκτό το επιχείρημα. Το βασικό σκεπτικό της είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε έτος και με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου της συγκεκριμένης χρονιάς.

Η προηγούμενη δικαστική απόφαση αφορούσε την αξία των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου 2019 και όχι το 2026. Επομένως, σύμφωνα με τη ΔΕΔ, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αξίες που δέχθηκε τότε το δικαστήριο ισχύουν αυτομάτως και επτά χρόνια αργότερα.

Η ΔΕΔ επεσήμανε ότι, εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμούσε να αμφισβητήσει τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, όφειλε να αποδείξει με ειδικούς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αλλά και με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι η φορολογητέα αξία των ακινήτων του την 1η Ιανουαρίου 2026 είναι ουσιωδώς χαμηλότερη από εκείνη που έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση.

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Η ΔΕΔ έκρινε τελικά ότι ο ΕΝΦΙΑ είχε υπολογιστεί ορθά με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα στοιχεία που είχε δηλώσει ο ίδιος ο συνεταιρισμός στη δήλωση ακίνητης περιουσίας. Έτσι, η προσφυγή απορρίφθηκε και ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ παρέμεινε στα 152.466,24 ευρώ.