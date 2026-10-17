Η πρώτη καταβολή αναμένεται να περιλαμβάνει, όπου προβλέπεται, αναδρομικά ποσά, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία της αρχικής πίστωσης. Ωστόσο, το ποσό των 1.000 ευρώ δεν αφορά υποχρεωτικά όλους τους δικαιούχους, καθώς θα εξαρτηθεί από την περίοδο που καλύπτεται αναδρομικά και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται η πρώτη καταβολή του νέου voucher επισιτιστικής βοήθειας, με τη μηνιαία ενίσχυση να υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ και την πρώτη πίστωση να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, λόγω των αναδρομικών.

Το νέο σύστημα επισιτιστικής στήριξης αφορά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει τη χορήγηση ηλεκτρονικών vouchers για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής διαβίωσης. Η ενίσχυση συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), ενώ προβλέπεται δυνατότητα ένταξης και νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η πρώτη καταβολή αναμένεται να περιλαμβάνει, όπου προβλέπεται, αναδρομικά ποσά, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία της αρχικής πίστωσης. Ωστόσο, το ποσό των 1.000 ευρώ δεν αφορά υποχρεωτικά όλους τους δικαιούχους, καθώς θα εξαρτηθεί από την περίοδο που καλύπτεται αναδρομικά και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Ποιοι δικαιούνται τα αναδρομικά

Κρίσιμο ζήτημα για την καταβολή των αναδρομικών είναι η συμμετοχή του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας κατά το προηγούμενο διάστημα, σε συνδυασμό με την ιδιότητα του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με βάση το πλαίσιο που έχει περιγραφεί για το πρόγραμμα, η αναδρομική ενίσχυση συνδέεται με την επιλεξιμότητα του νοικοκυριού κατά την περίοδο που θα καλύπτει η νέα παροχή και με τη διατήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων κατά την ενεργοποίησή της.

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Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν ή λάμβαναν ΕΕΕ αλλά δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την καταβολή αναδρομικών. Αντίστοιχα, η απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου μπορεί να επηρεάσει την ένταξη στη νέα διαδικασία και την αναδρομική πίστωση.

Οι τελικοί όροι θα καθορίσουν ποιοι δικαιούνται αναδρομικά και ποιο είναι το ποσό που αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό.

Χωρίς ξεχωριστή αίτηση η ένταξη

Η διαδικασία προβλέπεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη η δημιουργία νέας πλατφόρμας αιτήσεων.

Σημαντικό ρόλο θα έχει η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης, η οποία περιλαμβάνεται στη διαδικασία αίτησης για το ΕΕΕ. Η ένταξη στο πρόγραμμα των vouchers θα εξαρτηθεί από την πλήρωση των όρων που θα ισχύσουν για τη νέα παροχή.

Η αποχώρηση από το ΕΕΕ ή η απένταξη από αυτό μπορεί να συνεπάγεται και διακοπή της συμμετοχής στο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Τι θα καλύπτει το voucher

Το voucher θα χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η χρήση του θα είναι περιορισμένη στις επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και ειδών τυχερών παιχνιδιών, ενώ δεν θα είναι δυνατή η εξαργύρωση του ποσού σε μετρητά ή η μετατροπή του σε χρήμα.

Οι επιχειρήσεις που θα δέχονται τα vouchers θα πρέπει να εντάσσονται στο σχετικό μητρώο παρόχων και να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας που θα καθοριστούν.

Εξάμηνη αξία και επαναφόρτιση

Το σύστημα προβλέπει την ενσωμάτωση αξίας που αντιστοιχεί σε περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα επαναφόρτισης της κάρτας εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις.

Με βάση τη μηνιαία ενίσχυση των περίπου 60 ευρώ, η αξία ενός εξαμήνου αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 360 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν αναδρομικά. Η πρώτη πίστωση μπορεί επομένως να είναι υψηλότερη, ανάλογα με το διάστημα που θα καλύπτεται αναδρομικά.

Η δυνατότητα χρήσης του ποσού, καθώς και η διάρκεια ισχύος του μετά από κάθε φόρτιση, θα διέπονται από τους τελικούς κανόνες εφαρμογής του προγράμματος.

Ένταξη νοικοκυριών σε ακραία φτώχεια

Πέρα από τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προβλέπεται δυνατότητα παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια.

Η ένταξη σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βασίζεται σε πιστοποίηση απορίας ή κοινωνική έκθεση από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας.

Η πρώτη καταβολή αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, με τα βασικά ζητήματα που απομένουν να αφορούν την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης, τους τελικούς όρους επιλεξιμότητας και τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών για κάθε δικαιούχο.

Παραδείγματα

- Δικαιούχος με 6 μήνες αναδρομικά: 360 ευρώ.

- Δικαιούχος με 12 μήνες αναδρομικά: 720 ευρώ.

- Δικαιούχος με 16 μήνες αναδρομικά: 960 ευρώ.

- Δικαιούχος με 17 μήνες αναδρομικά: 1.020 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τα αναδρομικά. Εάν στην πρώτη πίστωση προστεθεί και το ποσό του τρέχοντος εξαμήνου, δηλαδή 360 ευρώ, τα ενδεικτικά σύνολα διαμορφώνονται σε 720, 1.080, 1.320 και 1.380 ευρώ αντίστοιχα.