Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να καταβληθεί για το 2026 τον επόμενο μήνα.

Στα 400 ευρώ διαμορφώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για το 2026, με διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας. Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να καταβληθεί για το 2026 τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας. Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι των προβλεπόμενων επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο. Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα. Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Τι θα συμβεί με τους εργαζομένους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Για τους εργαζομένους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται από τον φορέα απασχόλησης μέσω της συνήθους διαδικασίας μισθοδοσίας.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις ειδικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους λειτουργούς του Δημοσίου και τους στρατιωτικούς, καθώς και για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων πολεμικών συντάξεων και αναπηρίας που πληρώνονται από το Δημόσιο, η καταβολή θα γίνεται απευθείας από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν επιβάλλονται κρατήσεις ή εισφορές.

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Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση μία φορά, ακόμη και αν πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων κατηγοριών. Η δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, με επιχορήγηση από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των αρμόδιων υπουργείων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης νέων κατηγοριών δικαιούχων με υπουργική απόφαση.