Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ οι τελικοί όροι θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες αγοράς πρώτης κατοικίας, με υψηλότερα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος και στεγαστικά δάνεια που θα μπορούν να φτάσουν έως τις 230.000 ευρώ.

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος σχεδιάζεται με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και στόχο τη στήριξη περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριών. Με βάση τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, θα αφορά πολίτες ηλικίας 25 έως 55 ετών, ενώ η ανώτατη επιλέξιμη αξία κατοικίας θα μπορεί να φτάνει τις 300.000 ευρώ.

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Πότε αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα του «Σπίτι μου 3» εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 ή στις αρχές Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ οι τελικοί όροι θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

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Ποιοι θα μπορούν να συμμετάσχουν

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τα ηλικιακά όρια. Ο νέος κύκλος προβλέπεται να απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας 25 έως 55 ετών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Συγκριτικά:

στο «Σπίτι μου 1» το ανώτατο ηλικιακό όριο ήταν τα 39 έτη,

στο «Σπίτι μου 2» αυξήθηκε στα 50 έτη,

στο «Σπίτι μου 3» σχεδιάζεται να φτάσει τα 55 έτη.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Ο σχεδιασμός προβλέπει υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Τα προβλεπόμενα ανώτατα εισοδήματα είναι:

25.000 ευρώ για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά,

35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης,

προσαύξηση κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί,

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες,

επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Έτσι, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα μπορούσε, με βάση τον σχεδιασμό, να έχει εισόδημα έως 49.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με τρία παιδιά το όριο θα μπορούσε να φτάνει τις 56.000 ευρώ.

Δάνεια έως 230.000 ευρώ

Το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου προβλέπεται να αυξηθεί στις 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ στον προηγούμενο κύκλο.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, γεγονός που σημαίνει ότι ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια για το υπόλοιπο ποσό.

Για παράδειγμα, σε κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, χρηματοδότηση 90% αντιστοιχεί σε δάνειο έως 180.000 ευρώ, με τον αγοραστή να χρειάζεται τουλάχιστον 20.000 ευρώ από δικούς του πόρους, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον έξοδα της αγοραπωλησίας.

Το ποσό των 230.000 ευρώ αποτελεί ανώτατο όριο και δεν σημαίνει ότι θα εγκρίνεται αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη και η πιστοληπτική αξιολόγηση.

Ποια ακίνητα θα είναι επιλέξιμα

Η μέγιστη αξία της κατοικίας που θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδιάζεται να φτάσει τις 300.000 ευρώ.

Θα πρέπει, ωστόσο, να διαχωρίζονται δύο διαφορετικά όρια:

300.000 ευρώ: μέγιστη επιλέξιμη αξία ακινήτου,

230.000 ευρώ: ανώτατο προβλεπόμενο ποσό δανείου.

Η διαφορά μεταξύ του εγκεκριμένου δανείου και της τιμής αγοράς θα πρέπει να καλύπτεται από τον ίδιο τον αγοραστή.

Τι θα ισχύει για το επιτόκιο

Το «Σπίτι μου 3» σχεδιάζεται ως πρόγραμμα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, ωστόσο το ακριβές επιτοκιακό μοντέλο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στους προηγούμενους κύκλους μέρος της χρηματοδότησης ήταν άτοκο μέσω δημόσιων πόρων και το υπόλοιπο καλυπτόταν από συνεργαζόμενες τράπεζες. Παραμένει να διευκρινιστεί εάν το ίδιο μοντέλο θα διατηρηθεί και στον νέο κύκλο.