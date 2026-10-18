Η κυβέρνηση φέρεται να επανεξετάζει σενάρια αλλαγής των κλιμακίων της ΕΑΣ, τα οποία είχαν εξεταστεί παλαιότερα χωρίς να υλοποιηθούν.

Στις 4 Νοεμβρίου ανοίγει στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), με πιθανές μειώσεις κρατήσεων και αυξήσεις στις καθαρές συντάξεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ μηνιαίως. Η υπόθεση αφορά δυνητικά περίπου 440.000 συνταξιούχους, ενώ ενδεχόμενη ευνοϊκή απόφαση ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο διεκδικήσεων αναδρομικών.

Η δικαστική διαδικασία ξεκινά από προσφυγή συνταξιούχου του Δημοσίου, ο οποίος αμφισβητεί τη νομιμότητα του ισχύοντος μηχανισμού υπολογισμού της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών.

Το επίμαχο ζήτημα δεν αφορά την ύπαρξη της ΕΑΣ, η οποία έχει κριθεί κατά βάση συνταγματική για τα έτη μετά το 2019, αλλά τον τρόπο επιβολής της. Σήμερα, όταν η σύνταξη υπερβαίνει το όριο των 1.400 ευρώ, η εισφορά υπολογίζεται επί ολόκληρου του ποσού και όχι αποκλειστικά στο τμήμα που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Η πρακτική αυτή τίθεται υπό εξέταση ως προς τη συμβατότητά της με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Οι συνταξιούχοι που θα μπορούσαν να ωφεληθούν κατά περίπου 30 ευρώ μηνιαίως

Εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι απαιτείται αναλογικότερος υπολογισμός, με εξαίρεση των πρώτων 1.400 ευρώ, οι συνταξιούχοι με αποδοχές από 1.450 έως 1.650 ευρώ εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν κατά περίπου 30 ευρώ μηνιαίως. Για υψηλότερες συντάξεις, το όφελος ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.

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Παράλληλα, η κυβέρνηση φέρεται να επανεξετάζει σενάρια αλλαγής των κλιμακίων της ΕΑΣ, τα οποία είχαν εξεταστεί παλαιότερα χωρίς να υλοποιηθούν. Αντί αυτών, είχε επιλεγεί η ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων, ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να μην εξανεμίζονται λόγω μετάβασης σε υψηλότερο κλιμάκιο.

Ωστόσο, οποιαδήποτε παρέμβαση συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος, καθώς η εισφορά χρηματοδοτεί το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Στον προϋπολογισμό του 2026 προβλέπονται έσοδα 721 εκατ. ευρώ από την ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις και 167 εκατ. ευρώ από τις επικουρικές, συνολικά 888 εκατ. ευρώ. Το αποθεματικό του ΑΚΑΓΕ αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.