Κι όταν περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη, ο οδοντίατρος του παιδιού ή μια νοσοκόμα για τον μπαμπά γίνονται οδύσσεια.

«Κάπου ανάμεσα στο καρδιογράφημα του παππού και το φροντιστήριο του παιδιού παράπεσε κι η σημερινή σου μέρα» - με λίγο πικρό χιούμορ και μια γερή δόση αυτοσαρκασμού, θα μπορούσε κανείς να παραφράσει τον στίχο του Ελύτη για να περιγράψει αυτό που βιώνουν αναρίθμητοι άνθρωποι γύρω μας. Ανάμεσα στα δεύτερα – άντα και τα πρώτα – ήντα, οι επιστήμονες τους αποκαλούν «γενιά σάντουιτς» αφού βρίσκονται διαρκώς τρεχάτοι ανάμεσα σε υποχρεώσεις προς ανιόντες και κατιόντες, παππουδογιαγιάδες και παιδιά.

Από μια τρυφερή οπτική γωνία, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για μια κυκλική οικονομία της αγάπης. Μεσήλικοι όντες, οι σαραντάρηδες και οι πενηντάρηδες φροντίζουν τα παιδιά τους και εκείνους που τους φρόντισαν όταν οι ίδιοι ήταν παιδιά. Ωστόσο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των κοινωνικών δαπανών (με μόλις 0,6% του ΑΕΠ), τους συνταξιούχους να επιβιώνουν με πενιχρές συντάξεις και τους μισθούς να μην μπορούν καν να καλύψουν τα έξοδα του μήνα, αυτή η κυκλική οικονομία της αγάπης σαμποτάρεται στην πράξη από την πραγματική οικονομία που ευημερεί σε ορισμένους μακροικονομικούς δείκτες, ενώ οι πολίτες της μαραζώνουν, όπως δείχνουν οι δείκτες που καταγράφουν την ζωή των πολλών.

• 87,1% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε το 2025 ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• 35,0% αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία – το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι μόλις 6,4%.

Κάπως έτσι το πιο τρυφερό χρέος, το πιο γλυκό καθήκον που είναι η φροντίδα όσων αγαπάς γίνεται ένας καθημερινός αγώνας επιβίωσης. Κι η γενιά σάντουιτς βρίσκεται παγιδευμένη σε μια σκληρή καθημερινότητα, που γεννά πρακτικά προβλήματα, στα οποία (ως συνήθως) η Πολιτεία μοιάζει τις περισσότερες φορές προκλητικά απούσα. Κι αυτό το κατανοεί κανείς εύκολα όταν θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα φροντιστήρια των έφηβων παιδιών ή τα ασθενοφόρα των ηλικιωμένων γονιών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τα βγάζει πέρα με την καθημερινότητα που γίνεται διαρκώς επαχθέστερη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• 22,3% χαμηλότερο σε σχέση με το 2010 είναι το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα - στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 25,4%.

Με την Ελλάδα να γερνάει συνεχώς, οι ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων εκτείνονται σε χρόνο και εντείνονται σε απαιτήσεις. Κι αυτή την μεγάλη πρόκληση αναλαμβάνουν παραδοσιακά οι οικογένειες με μια κρίσιμη διαφορά από παλιότερες πιο ευημερούσες εποχές: όταν το 87% των πολιτών δηλώνουν πως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, η επαγγελματική βοήθεια στην οικογενειακή φροντίδα ηλικιωμένων γίνεται μια δυσπρόσιτη πολυτέλεια. Κι όταν περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη, ο οδοντίατρος του παιδιού ή μια νοσοκόμα για τον μπαμπά γίνονται οδύσσεια. Όπως άλλωστε αναφέρει η καθηγήτρια του Παντείου, Μαρία Καραμεσσίνη σε πρόσφατη σχετική έρευνα της, «η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος της ΕΕ με την πιο περιορισμένη κρατική παρέμβαση στο πεδίο της μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων (…) το σκέλος της κοινωνικής (δημόσιας) φροντίδας ηλικιωμένων είναι υπολειμματικό, δηλαδή πολύ περιορισμένο, διότι το συνολικό σύστημα παραμένει ισχυρά οικογενειοκεντρικό ως προς την οργανωτική του λογική και βασισμένο σε παραδοσιακούς έμφυλους και κοινωνικούς ρόλους.

• 50,5% των πολιτών αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές δαπάνες

Η περίφημη Gen X, τα τρομερά παιδιά της δεκαετίας του 2000, μάλλον είναι μια δυστυχισμένη γενιά κι όχι μονάχα στην Ελλάδα. Και μπορεί το αυξημένο προσδόκιμο ζωής να γεννά την ψευδαίσθηση μιας αιώνιας εφηβείας, μπορεί η βιομηχανία της ομορφιάς να πουλάει την αέναη νεότητα, στη μέση ηλικία ωστόσο, όταν πια γίνεσαι σάντουιτς ανάμεσα στις οικογενειακές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, μάλλον ανακαλύπτεις πως έχεις για τα καλά μεγαλώσει.

• στις ηλικίες 75+ ετών, η Ελλάδα εμφανίζει το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας (2023).

• 62% των ηλικιωμένων 65+ ετών με τουλάχιστον τρεις περιορισμούς καθημερινής δραστηριότητας δεν καλύπτονται από επίσημη φροντίδα.

• 29% δεν λαμβάνουν καθόλου φροντίδα (2021).

Aπο τον Economist μέχρι το Fortune, αναλύσεις και ρεπορτάζ ρίχνουν το φως στην παρεξηγημένη αυτή γενιά, που μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μοιάζει να σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου – και του οικογενειακού της μικρόκοσμου. Πόσο μάλλον σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου οι σημερινοί μεσήλικες, αυτοί ακριβώς οι στυλοβάτες όλων των άλλων ηλικιακών ομάδων, πλήρωσαν και πληρώνουν μια σφοδρή οικονομική κρίση, που ακολουθείται από αλλεπάλληλες ακατάπαυστες κρίσεις έως σήμερα.

Σειρά ερευνών σε όλο τον κόσμο αποδεικνύει ότι στην μέση ηλικία ο δείκτης ευτυχίας πέφτει κι είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς από ποια ακριβώς κύματα περνούν οι άνθρωποι βιολογικά, ερωτικά, συντροφικά, οικογενειακά. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το πέρασμα – που ορισμένοι περιγράφουν ως κρίση- το ζεις σε μια χώρα όπως η Ελλάδα;

Πώς ζουν όσοι βρίσκονται καταμεσής αυτού του οικογενειακού σάντουιτς; Πώς και ποιος φροντίζει εκείνους που παρέχουν φροντίδα σε όλους;

Η Λιάνα είναι ιδιωτική υπάλληλος. Στα 55 της φροντίζει καθημερινά τρεις ανθρώπους – εκτός από τη δουλειά και το σπίτι της. Ο γιός της είναι στα 17, η μαμά της στα 82 και η πεθερά της στα 94. «Τα τελευταία 8 χρόνια, χρόνο με το χρόνο, όλο και μεγαλώνουν οι απαιτήσεις της φροντίδας, τόσο ως προς τον χρόνο όσο κι ως προς τα οικονομικά. Καθημερινά 2- 3 ώρες πρέπει να ασχοληθώ με το παιδί μου, 1- 4 ώρες με τις γιαγιάδες, 8-9 ώρες δουλεύω, συν τις δουλειές του σπιτιού. Από το 24ωρο ούτε μια ώρα δεν ξεκλέβω μόνο για μένα - μερικές φορές, μη σου πω, ότι στη δουλειά προσπαθώ λίγο να ξεκλέψω μιας μορφής ξεκούραση.

»Αυτό σημαίνει ότι είσαι σε ένα διαρκές άγχος, νιώθεις ότι δεν μπορείς να χαρείς τη ζωή σου. Όταν ξεκλέβεις λίγο χρόνο, μπορεί να νιώσεις κι ενοχές μήπως δεν εκπληρώνεις τις προσδοκίες του παιδιού σου. Ταυτόχρονα, αλλάζεις θέση με τον γονιό σου και γίνεται παιδί σου – πολλές φορές γίνεται λίγο ένα κακομαθημένο παιδί. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να βρεις έναν χρόνο για τη σχέση σου με τον σύντροφό σου, να δεις δύο φίλους για να νιώσεις ότι κάτι κάνεις, ότι ζεις ρε παιδί μου, υποτυπωδώς

»Η οικονομική ευθύνη μέχρι τώρα ήταν μικρής τάξης. Ήταν μία μικρή συνεισφορά. Από εδώ και πέρα αρχίζει να γίνεται πολύ πιεστική και πολύ μεγάλη. Τώρα αναζητώ μια επαγγελματία φροντίστρια για την μητέρα μου – υπολογίζω ότι θα κοστίζει γύρω στα 1.200 ευρώ. Μέχρι ώρα κάλυπτα μόνο τα φάρμακά της, που ήταν 200 ευρώ τον μήνα. Η μητέρα του άντρα μου, επειδή είναι αιμοκαθαρώμενη έχει ένα επίδομα που της καλύπτει τη μετακίνηση και μία σύνταξη. Εγώ έχω μια επιστασία επειδή μένει και από κάτω μας και την ψυχολογική υποστήριξη».

Όλα αυτά τα αυξημένα κόστη για την Λιάνα έρχονται σε μία περίοδο που και τα κόστη του παιδιού αυξάνονται, αφού δίνει πανελλήνιες και αφού μεγαλώνει χρειάζεται περισσότερο χαρτζιλίκι. Τα έξοδα για τα ιδιαίτερα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και ταυτόχρονα ανεβαίνουν όλα τα άλλα έξοδα… «Δεν υπάρχει καμία δομή ας πούμε φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Και ό,τι υπάρχει είναι πολύ λίγο, με πολλή γραφειοκρατία, με πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι η παροχή να δοθεί στο δικαιούχο», μας λέει. «Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους, παιδιά, ανίψια, φίλους να τους βοηθήσουν. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δηλαδή πραγματικά με πιάνει θλίψη.

»Ή τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν κάποιες υπηρεσίες. Εμένα ας πούμε, παρόλο που δεν μου αρέσει, οικονομικά με στηρίζει ο σύντροφός μου για να μπορώ να στηρίξω την μητέρα μου η οποία δεν μετακινείται κι έτσι κάθε φορά πρέπει να πληρώνω τις εξετάσεις στο σπίτι – από μικροβιολογικές μέχρι ακτινογραφίες. Από την ακτινογραφία μέχρι τον μικροβιολόγο. Οι φίλοι μου, που είναι σε παρόμοια φάση με τους γονείς τους τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Τους πνίγει πολύ και το πρακτικό κομμάτι, αλλά το οικονομικό είναι το πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο».

Η Νατάσα είναι γιατρός, με δικό της ιατρείο. Έχει τρια παιδιά και τα τελευταία χρόνια φροντίζει τους γονείς της – ευτυχώς με την μητέρα της να έχει πολύ μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για τον κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερο σύζυγό της. Παρόλα αυτά, η Νατάσσα είναι ξέπνοη: «Όλη την ημέρα είμαι απασχολημένη, όλη την ημέρα όμως. Δηλαδή πάω στο ιατρείο το πρωί, μετά μία-μιάμιση ώρα την αφιερώνω στους γονείς, επιστρέφω στο σπίτι που ασχολούμαι με τα παιδιά για να ξαναφύγω για το ιατρείο το απόγευμα και να γυρίσω το βράδυ όπου ξαναασχολούμαι με τα παιδιά.

»Εγώ είμαι από τους τυχερούς, φροντίζω την φροντίστρια του μπαμπά μου μόνο, δηλαδή τη μαμά μου. Άλλες φίλες μου εγκατέλειψαν μέχρι και τις δουλειές τους για να φροντίσουν τους γονείς τους. Βρίσκεσαι εγκλωβισμένος. Δεν έχεις διέξοδο, δεν έχεις επιλογή. Θεωρώ ότι το κράτος θα έπρεπε να βοηθάει ως προς την φροντίδα των ηλικιωμένων και με περισσότερες δομές, αλλά και ενισχύοντας τους οικονομικά ώστε να μπορούν να ζουν σπίτια τους και με κατ’ οίκον νοσηλεία όταν το χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή ο καθένας από εμάς είναι μόνος απέναντι στα γηρατειά των γονιών του... Δεν υπάρχει μια συλλογική φροντίδα, μια δημόσια φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Αυτοί τη στιγμή πολλοί δίνονται πάρα πολύ στη φροντίδα των γονιών, παραμελώντας τον εαυτό τους. Γιατί είσαι πολιτισμικά προγραμματισμένος να το κάνεις έτσι. Γιατί έτσι έχεις μάθει ότι είσαι το καλό παιδί».

Μιλώντας για στερεότυπα, ένα ακόμα είναι ότι το «κορίτσι θα σου φέρει ένα ποτήρι νερό στα γεράματα». Κι οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η φροντίδα είναι ακόμα κυρίως γένους θηλυκού. Ωστόσο, το στερεότυπο σπάει σιγαά σιγά κι ο Λάσκαρης με τον αδερφό του είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανδρών μιας νέας εποχής, που φροντίζουν εξίσου τα παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς τους. «Δεν το είδα ποτέ σαν ευθύνη, ούτε για την μάνα μου, ούτε για τον γιό μου. Όταν η μητέρα μου εκδήλωσε άνοια, το παιδί ήταν πολύ ώριμο, δεν με δυσκόλευε, μόνο στα μαθήματα το πηγαινοέφερνα. Με την μάνα μου στην αρχή στενοχωριόμουν, μετά το συνηθίζεις, σκληραίνεις, γίνεσαι φροντιστής. Όπως έκανε κι ο Μπονιουέλ, μπαινόβγαινα στο δωμάτιο της και κάθε φορά που έβλεπε σαν να έχω μόλις μπει, με υποδεχόταν με χαρά κι ενθουσιασμό, έπαιρνα πολλή αγάπη…

»Σαφώς μου στερούσε χρόνο, ειδικά τα πρώτα τέσσερα χρόνια που φροντίζαμε την μητέρα μας μόνο εγώ και ο αδερφός μου. Δεν είχαμε ζωή καθόλου. Αλλά δεν ήταν κάτι που το σκεφτήκαμε καν. Απλά το κάναμε. Όταν προσλάβαμε φροντίστρια και την είχαμε 24 ώρες, είδαμε τη διαφορά. Εκεί είδαμε τον χρόνο που χάναμε. Είχαμε πια την ελευθερία να πηγαίνουμε όποτε θέλαμε για να δούμε τη μαμά, όχι όποτε έπρεπε να κάνουμε βάρδια. Στη μονάδα φροντίδας την πήγαμε μόνο τέσσερις μήνες πριν πεθάνει. Γιατί η γυναίκα που της είχαμε ήταν μεγάλη σε ηλικία, είχε αρχίσει πια κι η ίδια να έχει προβλήματα υγείας, οπότε αναγκαστικά σταμάτησε. Ήταν καλοκαίρι, ψάχναμε να βρούμε άλλη γυναίκα για να πάρουμε. Δεν βρίσκαμε με τίποτα γυναίκα. Οπότε αναγκαστικά κοιτάξαμε προς μονάδες φροντίδας.

»Εμείς ήμασταν τυχεροί, όταν η μητέρα μας ήταν νεότερη είχε φροντίσει να βάζει χρήματα στην άκρη για τα γεράματά της. Μπορούσε να το κάνει κι έτσι εμείς δεν επιβαρυνθήκαμε καθόλου. Ένας άνθρωπος με 500 ευρώ σύνταξη τι θα κάνει; Ακόμα κι επίδομα αναπηρίας να παίρνει, πάλι δεν βγαίνει. Τα χρήματα δεν θα φτάνουν για μια σοβαρή μονάδα φροντίδας. Το ΚΕΠΑ είναι ένα βοήθημα δεν είναι όμως κοινωνική πολιτική. Στην εποχή μας που οι άνθρωποι γερνάνε όλο και περισσότερο, φουντώνει η άνοια και το αλτσχάιμερ. Θα έπρεπε να υπάρχουν κρατικές δομές για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει».