«Όσο η Ευρώπη αποσύρεται από τις περιφέρειες και αφήνει τους πολίτες μόνους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, τόσο περισσότερο χώρο δίνει στην ακροδεξιά.»

Ο τομέας Εξωτερικής Πολιτικής / Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ ασκεί κριτική στις επιλογές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος της περιφερειακής ανάπτυξης, της αγροτικής παραγωγής, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας.

Όπως σημειώνει «Η συντηρητική ηγεσία της Ευρώπης έχει κάνει την επιλογή της. Στην πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι για τον προϋπολογισμό 2028-2034, οι δαπάνες για την άμυνα αυξάνονται κατά 232% σε σχέση με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, τα δεσμευμένα κονδύλια για τη Συνοχή μειώνονται κατά 27% και εκείνα της ΚΑΠ κατά 30%. Καταργούνται επίσης τα αυτοτελή κονδύλια για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει λιγότερους πόρους για υποδομές στην περιφέρεια, για τους νέους αγρότες, για την απασχόληση και την κατάρτιση.»

Και συνεχίζει τονίζοντας ότι «Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής έληξε χωρίς συμφωνία και η μάχη μεταφέρεται στις 17–18 Δεκεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ηγεσία επιμένει να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις με τα παλιά νεοφιλελεύθερα εργαλεία. Ο καγκελάριος Μερτς, από το ΕΛΚ, ζητά ήδη νέες περικοπές και απορρίπτει τις προτάσεις του Σάντσεθ για κοινό δανεισμό. Το κείμενο που συζητείται επιτρέπει σε κάθε χώρα να χάσει έως το ένα πέμπτο του σημερινού της μεριδίου στις συνολικές κατανομές.»

«Όσο η Ευρώπη αποσύρεται από τις περιφέρειες και αφήνει τους πολίτες μόνους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, τόσο περισσότερο χώρο δίνει στην ακροδεξιά. Για τη στέγαση, το κείμενο προσφέρει μόνο εγγυήσεις για επενδυτές, όχι πόρους για κοινωνική κατοικία. Ο κίνδυνος είναι να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη πιο εξοπλισμένη, πιο άνιση, με περισσότερες ακροδεξιές κυβερνήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης θέτει ως «κόκκινη γραμμή» να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές. Στη Σύνοδο, όμως, άλλες χώρες ζήτησαν να ανατραπούν οι περικοπές που ήδη προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής. Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει καθαρά. Θα ζητήσει κι εκείνος να ανατραπούν; Θα θέσει τον νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό ως προϋπόθεση για να συναινέσει τον Δεκέμβριο; Θα ζητήσει από το κόμμα του στην Ευρώπη, το ΕΛΚ, να στηρίξει την υιοθέτηση νέων, δίκαιων ιδίων πόρων μέσω της φορολόγησης των ψηφιακών κολοσσών, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών αντί για νέες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές;

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