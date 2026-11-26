Η ανάρτηση του Μητσοτάκη ενώ είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την αντίθεσή του για τις περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω ανάρτησης που έκανε ενώ είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας», έγραψε ο πρωθυπουργός.

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Σύνοδος Κορυφής: Συνεχείς διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των 17 χωρών της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής»- στις οποίες είναι η Ελλάδα- με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ηγέτες της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της Γαλλίας, που δεν ανήκει στους «Φίλους της Συνοχής». Ο Εμανουέλ Μακρόν εκπροσώπησε τον Πέδρο Σάντσεθ, καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν πήγε στις Βρυξέλλες, λόγω των εθνικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή.

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Οι 17 χώρες επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή διαπραγματευτική γραμμή με δύο βασικές προτεραιότητες: να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Προηγήθηκε συνάντηση του Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Στη συνάντηση προστέθηκε και ο πρωθυπουργός του Βελγίου. Οι «φειδωλοί» ζητούν μεγαλύτερες περικοπές, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών.

Τώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίςα.

Οι διαβουλεύσεις ανά ομάδες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γίνονται σε μια προσπάθεια να βρεθούν συμβιβασμοί. Οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά αργά το βράδυ για να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ