Στο σύνθημα των Βρετανών Εργατικών επιμένει ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, επανέφερε χθες, στο συνέδριο της Grant Thornton, το ίδιο εκλογικό δίλημμα: «ρεαλιστική ελπίδα» ή περιπέτειες.

Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο σύνθημα προορίζεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΝΔ στον δρόμο προς τις κάλπες του 2027.

Οπως έχει ήδη επισημάνει η στήλη, η «ρεαλιστική ελπίδα» έχει βρετανικό διαβατήριο. Την είχε χρησιμοποιήσει ο Εργατικός πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήδη από την εποχή που διεκδικούσε την εξουσία, το 2024.

Με μία ουσιώδη διαφορά: ο Στάρμερ επικαλούνταν τη «ρεαλιστική ελπίδα» για να πείσει τους Βρετανούς να αλλάξουν κυβέρνηση, ενώ ο Μητσοτάκης την επικαλείται για να πείσει τους Έλληνες να μην αλλάξουν.

Α.