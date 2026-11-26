Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως 20 ετών εάν κριθεί ένοχος ο Ντεπαρντιέ.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη, κατηγορούμενος για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού το 2018, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Ο 77χρονος είχε ασκήσει έφεση, ζητώντας να μην παραπεμφθεί σε δίκη με τις κατηγορίες του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της Αρνού, στο σπίτι του στο Παρίσι, το 2018. Όμως, οι δικαστές έκριναν την Πέμπτη (26/11) ότι τελικά θα καθίσει στο εδώλιο.

Η Αρνού κατήγγειλε τον Ντεπαρντιέ για βιασμό το 2018, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις του ηθοποιού σε βάρος της έγιναν στο σπίτι του στο Παρίσι, σε δύο περιστάσεις. Ο 77χρονος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Εάν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης από 15 έως 20 έτη.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεση που είχε ασκήσει σε άλλη υπόθεση, μετά την καταδίκη του το 2025 για σεξουαλική επίθεση, ζητώντας για πρώτη φορά συγγνώμη από τις καταγγέλλουσες.

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ και του συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ, έπειτα από καταγγελία ηθοποιού για ομαδικό βιασμό τον Δεκέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Guardian