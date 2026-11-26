Οι ανακοινώσεις Ζαχαράκη για την επένδυση 272 εκατ. ευρώ σε ηλεκτρικά σχολικά λεωφορεία για μαθητές με αναπηρία.

Παρέμβαση για την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στα σχολεία τους δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με την προμήθεια 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, συνολικού προϋπολογισμού 272 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030 το έργο «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία», το οποίο αφορά τη μεταφορά συνολικά 12.240 μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα, πέρα από την προμήθεια των 718 ηλεκτρικών λεωφορείων, περιλαμβάνει και την εγκατάσταση 240 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του νέου στόλου.

Όπως δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η εξασφάλιση των πόρων ύψους 272 εκατ. ευρώ προέκυψε έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών, η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών με αναπηρία από και προς το σχολείο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2029.

Σύμφωνα με την υπουργός «Με την σημαντική αυτή επένδυση αντιμετωπίζουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που για πολλές οικογένειες αποτελεί καθημερινή δοκιμασία: την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με αναπηρία από και προς το σχολείο. Για εμάς η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αρχίζει από τη δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάνει στο σχολείο του με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο δίνει έμφαση στη μεταφορά μαθητών από ορεινές και νησιωτικές όπου οι δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους προς τις σχολικές μονάδες είναι ιδιαίτερα έντονες. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των μαθητών, να επενδύουμε στην Ειδική Αγωγή, στην προσβασιμότητα των υποδομών και στην υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω».