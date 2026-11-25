Οι μεγαλύτεροι δασμοί του Τραμπ αφορούν στην Κίνα που ξεπερνούν το 40% ενώ στο στόχαστρό του, την τελευταία στιγμή μπήκε και η Βραζιλία.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την αύξηση των δασμών στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και σε 11 ακόμη άλλες χώρες την Τετάρτη, σε μία νέα προσπάθεια να επιβάλλει τους σαρωτικούς δασμούς που είχε ανακοινώσει στις αρχές του 2026 και είχε ακυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο. Μετά την ανακοίνωση για τις 14 εμπορικούς εταίρους, προχώρησε σε ξεχωριστές δηλώσεις και σε προϊόντα από τη Βραζιλία.

Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται σε εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ και προέκυψαν μετά από έρευνα του Λευκού Οίκου στις εμπορικές πρακτικές των άλλων χωρών τον περασμένο Μάρτιο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ακυρώσει ως παράνομους του δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στην περίφημη «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι μεγαλύτεροι δασμοί αφορούν στην Κίνα που ξεπερνούν το 40%. Ακολουθεί το Βιετνάμ με πάνω από 35% ενώ υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι αντιμέτωπες με δασμούς ύψους 20% ή 25%.

Ο συντελεστής του 40% για την Κίνα, είναι ο υψηλότερος δασμολογικός συντελεστής, και προκύπτει από τον νέο της τάξης του 20%, ο οποίος θα προστεθεί στους υφιστάμενους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν το 2018 σε ορισμένα προϊόντα τεχνολογίας και βιομηχανικά προϊόντα. Το Πεκίνο επανέλαβε νωρίτερα την αντίθεσή του στους «εμπορικούς πολέμους» και απέρριψε τον ισχυρισμό περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο σημείο να απειλήσει με αντίποινα. Ορισμένοι από αυτούς τους συντελεστές, ωστόσο, θα μειωθούν ουσιαστικά λόγω των ανώτατων ορίων στα τιμολόγια, στα οποία έχει συμφωνήσει ο Τραμπ.

Οι προτεινόμενοι δασμοί περιλαμβάνουν εξαιρέσεις σε προϊόντα ενέργειας όπως το πετρέλαιο και η βενζίνη, τρόφιμα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ, κρίσιμα ορυκτά, φυτοφάρμακα, συγκεκριμένα τσιπ ημιαγωγών και φαρμακευτικά προϊόντα.

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Ηχηρή απάντηση της ΕΕ

Άμεση και ηχηρή ήταν η αντίδραση της Ευρώπης στους νέους δασμούς Τραμπ, όπου αφήνει υπονοούμενα για «κρατικές παρεμβάσεις».

«Η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τη δημοσιοποίηση προκαταρκτικών πορισμάτων από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνάς τους βάσει του Τμήματος 301 (Section 301) αναφορικά με τη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε τομείς της μεταποίησης. Θα μελετήσουμε τα ευρήματα. Παράλληλα, απορρίπτουμε ρητά την πρόταση ότι η Ευρώπη είναι πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Αντίθετα, η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας» ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Olof Gill.

Πρόσθεσε πως «η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την έντονη ανησυχία σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από κρατικές παρεμβάσεις και εντοπίζεται σε τρίτες χώρες. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη κοινής δράσης» ανέφερε μεταξύ άλλων η ΕΕ και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τις επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση αναφορικά με την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, νέα προϊόντα για τα οποία θα μπορούσαν να προβλεφθούν απαλλαγές ή μειώσεις δασμών, καθώς και άλλους πιθανούς τομείς ενισχυμένης συνεργασίας.

Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση, για τα προϊόντα της ΕΕ ισχύει ένα συνολικό ανώτατο όριο 15%. Αναμένουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο προκύψει από την παρούσα έρευνα θα σέβεται πλήρως το όριο αυτό, ακόμη και όταν συνδυάζεται με υφιστάμενους δασμούς

Οι χώρες που επιβάλλονται οι δασμοί του Τραμπ

Οι οικονομίες που αποτέλεσαν αντικείμενο των ερευνών βάσει του λεγόμενου «Τμήματος 301» (Section 301) ήταν: η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Καμπότζη, η Ταϊλάνδη, η Κορέα, το Βιετνάμ, η Ταϊβάν, το Μπαγκλαντές, η Ιαπωνία και η Ινδία. Η έρευνα του Τομέα 301 καλύπτει τη συμπεριφορά και τις πολιτικές των ξένων κυβερνήσεων και το κατά πόσο επηρεάζουν άδικα τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ή επιβάλλει δασμούς κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, με την αιτιολογία ότι η πολιτική αυτή θα τονώσει τον αμερικανικό κατασκευαστικό τομέα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αλλά οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει πως η επιβολή δασμών μπορεί να πυροδοτήσει τον πληθωρισμό, να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και να περιορίσει το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι συντελεστές των δασμών που αφορούν σε χώρες που έχουν διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ θα παραμείνουν εντός συμφωνημένων ορίων, δήλωσε την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να θέσει ανώτατο όριο 15% στους δασμούς, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ε.Ε., καθώς και 20% στο πλαίσιο μιας εμπορικής ανακωχής με την Κίνα, η οποία πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο.

Οι δασμοί, παρά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ υπόκεινται ακόμη σε διαδικασίες ακροάσεων και σε περίοδο δημόσιας διαβούλευσης προτού οριστικοποιηθούν. Οι χώρες που διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση ενδέχεται να τύχουν χαμηλότερων συντελεστών, ανέφερε ο αξιωματούχος που επικαλείται η Wall Street Journal, ενώ οι χώρες που δεν ανταποκρίνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερους συντελεστές.

Extra δασμοί στη Βραζιλία

Μόλις λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση για τους νέους δασμούς σε 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε και ξεχωριστή πρόταση για δασμούς στη Βραζιλία. Σύμφωνα με αυτούς, τα έτοιμα αεροσκάφη βραζιλιάνικης κατασκευής θα υπόκεινται σε δασμούς της τάξης του 10%. Αυτή είναι μία εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει ιδιαίτερα σκληρά την κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Embraer, σχολιάζει το Reuters.

Τα έτοιμα αεροσκάφη, τα οποία επί του παρόντος εξαιρούνται από τους αμερικανικούς δασμούς σε προϊόντα από τη Βραζιλία, αποτελούν το τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Η Ουάσινγκτον πρότεινα επίσης έναν νέο δασμολογικό συντελεστή για την ακατέργαστη και την επεξεργασμένη ζάχαρη που εισέρχεται στις ΗΠΑ εκτός των καθορισμένων ποσοστώσεων. Έτσι, διασφαλίζει πως η ζάχαρη από τη Βραζιλία δεν θα μπορεί να διοχετεύεται στις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς ύψους 25% σε ορισμένα προϊόντα από τη Βραζιλία τον Ιούλιο, υπό τους όρους του Τομέα 301. Τώρα, οι ΗΠΑ προτείνουν μία διαφοροποίηση σε αυτή την εμπορική πράξη μετά από σειρά αποτυχημένων γύρων συνομιλιών για την επίλυση, αυτού που ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλεσε «ουσιώδεις διαφορές» μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες ων Wall Street Journal/Reuters/BBC/Guardian