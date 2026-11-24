Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ αναμένεται να προτείνει τους νέους δασμούς, οι οποίοι θα προστεθούν σε εκείνους που είχαν ήδη επιβληθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να αυξήσει τους δασμούςστην Κίνα, την Ευρώπη και δεκάδες άλλες χώρες οι οποίες, κατά την αμερικανική διοίκηση, πλήττουν τις αμερικανικές εταιρείες υποστηρίζοντας τη δική τους εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Αμερικανού Αντιπρόσωπου Εμπορίου, Jamieson Greer, αναμένεται να παρουσιάσει, ίσως και τις επόμενες μέρες, τα πορίσματα μιας έρευνας που διήρκεσε μήνες και αφορούσε τις βιομηχανικές επιδοτήσεις στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 14 ακόμη κράτη, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στην Wall Street Journal. Πηγές που επικαλείται το Reuters κάνουν λόγο για 16 βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Βιετνάμ, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, η Ινδονησία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, το Μπαγκλαντές και η Καμπότζη, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δασμοί

Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ αναμένεται να προτείνει τους νέους δασμούς, οι οποίοι θα προστεθούν σε εκείνους που είχαν ήδη επιβληθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δασμοί αυτοί θα αντικαταστήσουν εν μέρει δασμούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση έχουν συμβάλει, εν μέρει, στην αύξηση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ ενώ σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που διεξήχθη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων θα στήριζε προσπάθειες για την κατάργηση αυτών των συγκεκριμένων δασμών.

Εξατομικευμένοι οι δασμοί

Άγνωστο παραμένει ωστόσο, ποιοι δασμοί θα προταθούν. Πηγή που επικαλείται το Reuters, αναφέρει ότι οι δασμοί θα είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να απευθύνονται σε κάθε χώρα ξεχωριστά αν και θεωρείται απίθανο να υπάρξουν άμεσοι δασμοί σε Μεξικό και Νορβηγία. Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ ερευνά τους περισσότερους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 για αυτό που χαρακτήρισε ως απόδειξη πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας.

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Τα ποσοστά των δασμών

Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να τηρήσει τους ανώτατους δασμολογικούς συντελεστές, που συμπεριλήφθηκαν στις εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με χώρες εταίρους, που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, σημείωσε πηγή που επικαλείται το Reuters. Αυτοί περιλαμβάνουν ανώτατα όρια δασμών 15% για αγαθά από την ΕΕ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα και 19% για τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένεται επίσης να τηρήσουν το ανώτατο όριο του 20% στους δασμούς δεύτερης θητείας του Τραμπ σε αγαθά από την Κίνα, εφόσον παραταθεί η εμπορική εκεχειρία που πρόκειται να λήξει στις 10 Ιανουαρίου. Εάν λήξει, ο συντελεστής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της Κίνας θα αυξηθεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Τι λένε οι αναλυτές

Ο Ryan Majerus, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να προτείνει υψηλούς δασμολογικούς συντελεστές 15% έως 25% στις εισαγωγές από χώρες που θεωρούνται ότι έχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε διάφορους τομείς. Αυτοί, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, θα μπορούσαν να προστεθούν στους υπάρχοντες δασμούς 10% ή 12,5% που επιβάλλονται στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για την χαλαρή εφαρμογή των νόμων κατά της καταναγκαστικής εργασίας.

Ωστόσο, η ίδια πηγή αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε επίσης να προτείνει χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές με ρήτρες κλιμάκωσης, που θα αυξάνουν τους συντελεστές με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν οι χώρες λάβουν μέτρα για τη μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Η δεύτερη έρευνα των ΗΠΑ

Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, εκτός από την συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε και μία ακόμα ξεχωριστή, ανεξάρτητη έρευνα που αφορά στην αδύναμη ή χαλαρή εφαρμογή των νόμων κατά της καταναγκαστικής εργασίας σε 59 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, οι δασμοί αποσκοπούν στην αναδόμηση των παγκόσμιων δασμών του Τραμπ για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», οι οποίοι καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η περίπτωση της Κίνας

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεχωρίσει την Κίνα ως τη μεγαλύτερη πηγή πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, η οποία, όπως λέει, κατακλύζει τις παγκόσμιες αγορές με χάλυβα, αλουμίνιο, ηλεκτρικά οχήματα, συσκευές, ηλιακά προϊόντα και άλλα αγαθά. Η Κίνα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της και απαντά ότι οι εξαγωγές της αντανακλούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η έρευνα αφορά επίσης εν μέρει τις κινεζικές επενδύσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ανάμεσά τους το Βιετνάμ, η Ινδονησία και η Καμπότζη, για την κατασκευή προϊόντων με στόχο την αμερικανική αγορά και την αποφυγή προηγούμενων δασμών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ - Κίνας που λήγει στις 10 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τους δασμούς του σε κινεζικά προϊόντα στο 20%, επιπλέον των δασμών περίπου 25% που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμό κατά της καταναγκαστικής εργασίας ύψους 12,5% σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές, αφήνοντας μόνο ένα υόλοιπο της τάξης του 7,5% για να φτάσει το όριο του 20%.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συνεργάζονται επίσης για τη μείωση των δασμών σε μη στρατηγικές εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά.

Με πληροφορίες του Reuters/Axios/Wall Street Journal





